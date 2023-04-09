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Христос Воскрес! Як треба вітати на Великдень та яке це має значення для вірян

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Квітня 2023, 13:30
Як треба вітати на Великдень - традиційні вітання на Великдень 2023
Фото: Pexels

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