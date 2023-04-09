Христос Воскрес! Як треба вітати на Великдень та яке це має значення для вірян

Сьогодні християни західного обряду святкують Великдень, а вже за тиждень віряни східного обряду також зустрічатимуть цей світлий день.

Традиційно на це свято люди вітають одне одного спеціальною фразою — Христос Воскрес! На що інші відповідають — Воістину Воскрес!

Але що означають ці слова, скільки днів потрібно так казати та навіщо цілуватись при цьому — читай у матеріалі.

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Як треба вітати на Великдень

Слова Христос Воскрес символізують одну з найбільш важливих та центральних догм християнської віри. Вона говорить про те, що після розп’яття на хресті та смерті Ісус Христос воскрес з мертвих на третій день.

Воістину Воскрес — це відповідь на вітання, яка підтверджує віру в те, що Ісус справді воскрес. Загалом фраза Христос Воскрес — Воістину Воскрес є традиційним українським вітанням на Великдень. Це вираз радісного зізнання у вірі у воскресіння Христа та надії на відродження життя та духовної сили.

Зазвичай великоднє вітання повторюється упродовж семи днів, що називається благословенням (у деяких регіонах України також відоме як просвітлення або освітлення).

Однак Православна церква України зазначає, що вітатись фразою Христос Воскрес! можна протягом 40 днів.

Свято Пасхи — головна подія церковного року для всіх християн. Церква святкує його найдовше з усіх свят — протягом 40 днів, до свята Вознесіння Господнього.

Протягом 40 днів ми вітаємо один одного пасхальним вітанням: “Христос Воскрес!” — і відповідаємо: “Воістину Воскрес!”, — пишуть у ПЦУ.

Після вітання люди тричі обмінюються поцілунками на щоках, що символізує відродження та воскресіння, а також святу Трійцю (Отця Бога, Сина та Святого Духа).

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