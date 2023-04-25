День доньки — ідеальний привід для того, щоб провести з нею час. Щороку це свято відзначають 25 квітня. Цьогоріч воно припадає на вівторок. Тож не забудь привітати свою донечку з цим святом. Ми підготували для тебе привітання з Днем доньки 2023 у картинках, прозі, віршах. Обирай на будь-який смак!

Привітання з Днем доньки у картинках

Тримай добірку листівок з вітаннями від Вікон, які точно припадуть до душі твоїй донечці.

Привітання з Днем доньки 2023: зворушливі, теплі та ніжні слова для рідненької дитини / 4 Фотографії

Привітання до Дня доньки у прозі

Дорога наша дівчинко, вітаємо тебе з цим днем! Ти наше щастя, гордість і любов! Нехай кожен новий день приносить посмішки, досягнення і хороших людей. Будь щаслива!

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З Днем доньки, вітаю тебе, люба доню! Бажаю вічного сяйва краси та щастя, прекрасного настрою, удачі та кохання. Нехай тебе завжди оточують добрі люди, і щоб тобі не було нічого неможливого. Зі святом!

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Доню! Дякуємо, що ти у нас є! Ти — наше сонечко, наша радість і удача! Любимо тебе безмежно!

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Вітаю тебе, моя мила донечко. Бажаю душевного сяйва, відчуття краси щодня і щастя у кожному моменті, прекрасного настрою, удачі й любові. Нехай тебе завжди оточують добрі люди, нехай для тебе не буде нічого неможливого.

Привітання з Днем доньки у віршах

Донечко, ніжна моя і прекрасна, Сонечко світле, скарбничко моя, Щиро вітаю тебе, моя ясна, Завжди із щастя бажаю вбрання. Море здоров’я, краси неземної, Квітів, натхнення, тепла і добра, Світ біля тебе щоб був із любов’ю, Щоб ти, красунечко, рада була!

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Люба наша донечко, Сяй, неначе сонечко, Як веселка, вигравай, Як промінчик, зігрівай! Щебечи, неначе пташка, Розквітай, як та ромашка, Як тополька, будь струнка, Як струмочок, будь дзвінка, Будь, неначе вир, бурхлива! Люба доню, будь щаслива!

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Люба донечко, мила, вітаю, Неймовірного щастя бажаю. Хай приємностей буде багато, Хай завжди буде затишна хата, Оченятка твої не сумують, Завжди світяться, радість дарують. Щоб успішна була ти в роботі, Лиш приємними стали турботи. Ти найкраща перлинка у світі, Хай для тебе розквітнуть всі квіти. Будь безмежно прекрасна, гарнюсю, Я за щастя твоє помолюся!

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