Зі святом, наша непохитна! Привітання з Днем Конституції України 2023 року у віршах та прозі

День Конституції України — особливе свято для кожної людини, яка відчуває єдність з усією нашою нацією. Та водночас, коли наближається ця особлива дата, виникає питання, як привітати найближчих з цим надзвичайно важливим днем для всієї країни.
Тому Вікна підібрали для тебе кілька особливих привітань з Днем Конституції України у прозі та віршах.
Вітаю з Днем Конституції України! Цей день особливий, адже символізує нашу спільну волю до свободи, правосуддя та рівноправ’я. Нехай Конституція залишається неушкодженою скринькою, що втілює наші мрії та береже цінності й народну мудрість. Слава Україні!
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Вітаю з одним з найважливіших свят — Днем Конституції! Цей день нагадує нам про наші громадянські права та свободи. А також не дає забути, що кожен та кожна з нас є частиною великої родини — України. Бережімо нашу Конституцію, вивчаймо її та дотримуймося її норм, сприяючи процвітанню нашої Батьківщини!
У День Конституції України хочу привітати з цим святом свободи, рівності та справедливості! Нехай наша Конституція залишається вічною гарантією нашої національної самостійності, самосвідомості та демократії. Разом ми здатні на все!
День Конституції України нагадує нам, що кожен громадянин має право на гідне життя, свободу слова та вільний розвиток. Тож оберігаймо її, як і нашу незалежність. Адже вони нероздільні, як схід та захід, південь, північ та центр нашої прекрасної, дуже молодої, але водночас неймовірно сильної та перспективної Батьківщини.
З Днем Конституції вітаю всіх нас,Законність та права вшановуючи.Будьмо єдними, сильними разом в цей час,Українську державу прославляючи.
Святкуємо День Конституції з гордістю,Символ прав людських та демократії.Вітання всім, хто бореться за правду,Хай переможе добро, сила мрії нації.
Шануймо день, що святкуємо,Конституції віддаємо ми честь.Символ волі, прав та свободи,Не зіб’є зі шляху й мільйон перехресть!
Україно, з Днем Конституції!Законом великим пишаємось ми.Твої принципи й норми священні,А в серцях наших завжди будеш ти!
А хочеш перевірити знання Конституції? Тоді проходить тест, чи справді ти гортав Основний закон України.
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