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Охоронці здоров’я у білих халатах! Привітання з Міжнародним днем медичної сестри

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Травня 2023, 13:00
З Днем медсестри 2023: вітання у віршах та прозі
Фото: Pexels

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