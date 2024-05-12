Охоронці здоров’я у білих халатах! Привітання з Міжнародним днем медичної сестри

12 травня відзначають Міжнародний день медичної сестри. Ці медичні працівники роблять багато роботи, завжди допомагають пацієнтам та піклуються про них цілодобово.

Зараз медпрацівники в Україні особливо цінні, вони рятують життя нашим військовим і тим, хто постраждав від ворожих атак. Тому треба дякувати їм та цінувати їхню роботу. Ми зібрали для тебе привітання з Міжнародним днем медсестри у віршах та прозі.

Привітання з Днем медсестри у прозі

Вітаю з Міжнародним днем медичної сестри! Бажаю насамперед міцного здоров’я і добробуту в особистому житті. Нехай твоя доброта, чуйність та турбота повертається до у подвійному обсязі, радує приємними моментами, словами та посмішками людей, яких ти робиш міцнішими та щасливішими. Тепла тобі та найкращих подарунків долі.

Зараз також дивляться

***

Щиро вітаю з Днем медичної сестри. Бажаю, щоб твоя праця завжди приносила користь людям, а тобі — щиру вдячність і повагу від людей. Твої турбота та милосердя допомагають людям одужати і зігрівають їхні душі. Щира подяка за твою щоденну працю!

***

Прийми вітання з професійним святом. Бути медсестрою — це робота, яка триває 24 години на добу сім днів на тиждень. Вона не закінчується із кінцем робочого дня. Адже така чуйна медсестра як ти ніколи не відмовить людині в меддопомозі. Тому і після роботи в лікарні ти поспішаєш до тих, кому потрібна твоя допомога. Хай твої добрі справи повернуться сторицею. Міцного здоров’я, щастя та довгих років життя!

***

У твоє професійне свято я хочу побажати тобі завжди чути щиру подяку за свою нелегку працю. Нехай все те добро, що ти робиш кожен день, повертається до тебе посмішками близьких, несподіваними подарунками долі та нескінченними щасливими моментами!

Привітання з Днем медсестри у віршах

Медсестра — це нелегка робота, Це і ласка, і турбота. Білий халат одягнений не дарма, бо на охороні здоров’я стоїть медсестра! Ти — найкраща медична сестра, Бажаю миру, достатку й добра. За твою роботу, турботу і ласку — Велике спасибі і низький уклін. Нехай життя буде добрим, як казка, І завжди Господь допомагає в нім.

***

І в День медсестри, як завжди, без сумнівів, Хочу тебе привітати, добра побажати. І в житті бажаю приємних миттєвостей, Завжди посміхатися і горя не знати.

***

З Міжнародним днем сестри! Ми працю дуже цінуємо. Так важливі для медицини Твоя турбота і терпіння. Ти допомагаєш хворим, Лікарі без тебе не можуть, Нехай цей день все життя Величезною радістю наповнить.

З Міжнародним днем медичної сестри: привітання від МОЗ

— У війну, під час ракетних атак, під вибухами, ви ні на хвилину не залишаєте свої робочі місця та допомагаєте рятувати пацієнтів.Ваша відданість роботі вражає нас кожного дня. Без вас повноцінне функціонування медицини було б просто неможливим! — йдеться у привітанні.

Медсестри та медбрати завжди віддані своїй роботі і виконують її навіть у найскладніших умовах. Раніше ми розповідали історію медсестри з Чернігова Світлани Гломозди, яка доглядала за новонародженими дітьми на початку великої війни.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.