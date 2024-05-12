Свята

Охоронці здоров’я у білих халатах! Привітання з Міжнародним днем медичної сестри

Богдана Макалюк, журналістка сайту 12 Травня 2024, 10:00
З Днем медсестри 2023: вітання у віршах та прозі
Фото: Pexels

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