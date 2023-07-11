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Свято двох апостолів! Найкращі привітання з Днем Петра і Павла у прозі та віршах

Діана Просяник, редакторка сайту 11 Липня 2023, 15:30
з днем Петра і Павла
Фото: Unsplash

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