Свято двох апостолів! Найкращі привітання з Днем Петра і Павла у прозі та віршах

12 липня за юліанським календарем в Україні відзначають головне церковне свято місяця — День апостолів Петра і Павла.
Детальніше про те, яка історія виникнення цього свята, традиції та прикмети, ми розповідали раніше. А у цьому матеріалі ми пропонуємо тобі привітання із цим святом у прозі та віршах.
Сердечні привітання зі святом великих апостолів Петра і Павла! Нехай їхня незламна віра і невтомна праця будуть прикладом для нас усіх. Бажаю міцного здоров’я, Божої опіки та безмежної любові. Хай твоє життя буде наповнене світлом віри, а серце ніколи не відчуває горя!
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Прийми мої найтепліші вітання з Днем святих Петра і Павла! Нехай ці великі святі оберігають твій дім, а їхня благодать наповнює твоє життя миром і щастям. Бажаю тобі мудрості й любові, щоб незалежно від життєвих обставин завжди вдавалося знаходити в собі сили йти вперед!
Зі святом апостолів Петра та Павла! Нехай вони оберігають тебе від всіх життєвих бур, наповнюють серце спокоєм і любов’ю, а душу — незламною вірою. Бажаю тобі здоров’я, радості, миру та гармонії в родині!
Вітаю з Днем апостолів Петра і Павла! Бажаю віри, що долає будь-які перешкоди, надії, яка не знає розчарувань, та любові, що не має меж. Нехай буде з тобою Божа благодать та апостольська мудрість, а життя буде наповнене радістю й щастям!
З Петром й Павлом тебе вітаю,
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти знай!
З Петром й Павлом тебе вітаю,
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти знай!
З Днем апостолів святих –
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб перемагати!
З Днем апостолів святих –
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб перемагати!
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
З Днем апостолів святих —
Павла і Петра!
Вам бажаю благ простих —
Радості, добра.
Віра хай в серцях живе,
Прикрашає світ.
Хай в душі любов цвіте!
Зичу довгих літ!
З Днем апостолів святих —
Вам бажаю благ простих —
Радості, добра.
Віра хай в серцях живе,
Прикрашає світ.
Хай в душі любов цвіте!
Зичу довгих літ!
Раніше ми розповідали коли відзначатимуть релігійні свята за новим календарем ПЦУ.
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