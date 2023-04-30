Кар’єрного росту та легкої роботи! Привітання з Міжнародним днем праці у картинках для колег та друзів

1 травня відзначають Міжнародний день праці. У цей день понад 100 років тому працівники у різних країнах виходили на протести, щоб отримати покращення своїх прав: коротший робочий день, більша зарплата, створення робочих організацій.
До повномасштабного вторгнення це був вихідний день. 1 травня колеги вітали одне одного, бажали успіхів на роботі, керівництво могло робити якісь приємні сюрпризи, наприклад увесь колектив йшов разом відпочивати.
Хоча зараз немає додаткового вихідного на 1 травня, традиція вітати колег та бажати їм кар’єрного зростання та задоволення від роботи залишилася. Ми зібрали для тебе привітання з Міжнародним днем праці у картинках та віршах. Зберігай та привітай колег.
Світлий день на початку травня –
Свято миру й праці.
Вам я щастя побажаю
І здоров’я на роки,
Довгих років, любові без краю,
Посміхатися, не тужити
І, усмішкою близьких радуючи,
З позитивом життя прожити!
Світлий день на початку травня –
Свято миру й праці.
Вам я щастя побажаю
І здоров’я на роки,
Довгих років, любові без краю,
Посміхатися, не тужити
І, усмішкою близьких радуючи,
З позитивом життя прожити!
***
З Днем праці я вітаю,
І тобі я побажаю
Більше радості, добра
І весняного тепла!
З Днем праці я вітаю,
І тобі я побажаю
Більше радості, добра
І весняного тепла!
З днем праці привітаю,
Добра та щастя побажаю!
Ще – миру, праці та добра,
Щоб доля щедрою була!
Щоб праця нами керувала,
Вдягала, гори злата дарувала!
З днем праці привітаю,
Добра та щастя побажаю!
Ще – миру, праці та добра,
Щоб доля щедрою була!
Щоб праця нами керувала,
Вдягала, гори злата дарувала!
Привітання з 1 травня у картинках ти можеш звантажити за посиланням. Зберігай та відправляй друзям.
А щоб усі проекти на роботі були вдалими, треба вибирати правильний день, що розпочати нову справу. Раніше ми розповідали про місячний календар вдалих днів на травень 2023.
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