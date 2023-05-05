Свята

Символ України як великої родини: привітання з Днем вишиванки у картинках та віршах

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Травня 2023, 15:30
з днем вишиванки 2023
Фото: Pexels

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