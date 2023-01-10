З Водохрещем 2023! Душевні привітання в картинках, прозі й віршах для рідних

Наближається ще одне велике християнське свято — Водохреще. Якщо ти хочеш привітати рідних та близьких із цим днем тепло і яскраво, ми підготували для тебе привітання з Водохрещем 2023 в картинках, прозі й віршах. Обирай найоригінальніше і надсилай.

З Водохрещем 2023! Красиві привітання в прозі

Вітаю з Хрещенням Господнім та бажаю водою змити всі невдачі та хвороби, добрими словами розвіяти всі кривди та незгоди. Нехай сьогодні донесеться до Господа твоя щира молитва, нехай у відповідь небеса подарують тобі здоров’я, надію, силу та любов.

Вітаю з Хрещенням! Бажаю, щоб щасливою була твоя стежка, аби на ній зустрічались лише добрі люди та великі можливості. І нехай у цей день вода тебе оздоровить та збадьорить, а небесне сяйво вкаже, де живе любов та радість.

Сердечно вітаю вас зі святом Хрещення Господнього! Сьогоднішній день — це дар Божої благодаті та щирої молитви. З молитвою на устах і в серці й з думками про те, які наші дії приведуть до очищення від гріхів і до духовного зростання, зробимо крок ми в водохресну воду, як ступив колись у води Йордану Ісус Христос. Щиро бажаю всім через велику водохресну святиню зміцнити свою віру, очистити серця і помисли і знайти благодать Богоявлення!

Привітання з Водохрещем у віршах

З Богоявленням вітаю,

Від душі вам побажаю:

Жити в мирі із собою,

В серці з Богом та любов’ю!

Хай же Хрещення Господнє

Сколихне усі водойми

Та омиє людські душі,

Що у річках та на суші!

Зараз також дивляться

Господи, благаю щиро,

Щоб жили усі ми мирно.

В розумінні та причасті,

З мудрим розумінням щастя!

З Йорданською святою водою!

Щоб Ісус, що охрестився,

Коли потрібно — заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу вільну Україну.

Щоб гості з’їхались бажані.

Христос хрестився у Йордані!

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров’ї.

Янгол хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості та благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

З Водохрещем: привітання в картинках

Вікна-новини підготували для тебе гарні й душевні привітання з Водохрещем у картинках. Ти можеш завантажити їх за цим посиланням і поділитися з найріднішими.

Раніше ми розповідали, які є церковні свята в січні 2023.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!