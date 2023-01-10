З Водохрещем 2023! Душевні привітання в картинках, прозі й віршах для рідних

Наближається ще одне велике християнське свято — Водохреще. Якщо ти хочеш привітати рідних та близьких із цим днем тепло і яскраво, ми підготували для тебе привітання з Водохрещем 2023 в картинках, прозі й віршах. Обирай найоригінальніше і надсилай.
З Богоявленням вітаю,Від душі вам побажаю:Жити в мирі із собою,В серці з Богом та любов’ю!
Хай же Хрещення ГосподнєСколихне усі водоймиТа омиє людські душі,Що у річках та на суші!
Господи, благаю щиро,Щоб жили усі ми мирно.В розумінні та причасті,З мудрим розумінням щастя!
З Йорданською святою водою!Щоб Ісус, що охрестився,Коли потрібно — заступився.За весь ваш рід і за родину,За нашу вільну Україну.Щоб гості з’їхались бажані.Христос хрестився у Йордані!
З Хрещенням вітаю щиро!Щоб жили усі щасливо,В мирі, злагоді, любові,У достатку і здоров’ї.
Янгол хай охороняє,І Господь благословляє.Радості та благодаті,Щастя щоб було у хаті!
Вікна-новини підготували для тебе гарні й душевні привітання з Водохрещем у картинках. Ти можеш завантажити їх за цим посиланням і поділитися з найріднішими.
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