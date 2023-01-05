Не тільки дідух і колядки: звичаї та традиції на Різдво

Різдво Христове вважають одним із найкрасивіших і найважливіших свят у православному світі. Цього дня українці з давніх-давен дотримувалися різноманітних звичаїв та традицій.
Адже для церкви народження Христа — найвеличніша подія. Докладніше про звичаї та традиції на Різдво — читай у матеріалі.
Багато років поспіль в Україні святкують Різдво Христове 25 грудня (за григоріанським календарем) та 7 січня (за юліанським).
Важливо, що до свята віряни готуються заздалегідь: за 40 днів починають дотримуватися посту. Він вважається одним із найважливіших і найдовших.
Важливо, що до свята віряни готуються заздалегідь: за 40 днів починають дотримуватися посту. Він вважається одним із найважливіших і найдовших.
Різдвяний піст — дуже суворий. Завдяки посту люди очищаються від усього лихого перед Різдвом. У піст можна їсти різноманітні фрукти, овочі, каші, гриби, та іноді — рибні страви. Однак всі страви тваринного походження вживати не можна (м’ясо, сир та навіть яйця).
Напередодні Різдва, 6 січня (або 24 грудня), в Україні святкують Святвечір. Це теж важливе свято.
Напередодні Різдва, 6 січня (або 24 грудня), в Україні святкують Святвечір. Це теж важливе свято.
Для цього господині готують на вечерю 12 страв без м’яса та молочних продуктів. Вони символізують кількість апостолів.
На різдвяному столі обов’язково має бути кутя. Варене зерно з маком, медом та горіхам потрібно їсти одразу, сідаючи за стіл. Вважається, що всі померлі родичі збираються за столом і куштують кутю.
Також, якщо у домі нещодавно помер член сім’ї, на стіл обов’язково ставлять ще одну, додаткову тарілку. Вона — для померлого, щоб той зміг теж поласувати разом із сім’єю.
Також, якщо у домі нещодавно помер член сім’ї, на стіл обов’язково ставлять ще одну, додаткову тарілку. Вона — для померлого, щоб той зміг теж поласувати разом із сім’єю.
Також у цей день, а в деяких регіонах України — 6 січня, діти носять вечерю до хрещених батьків. У різних містах і селах дітлахи збирають різні клунки: одні кутю, інші — калачі. Також цього дня важливо приділяти особливу увагу своїм дідусям та бабусям.
Важливим атрибутом на різдвяному столі є дідух. Це — сніп із пшениці. Він є символом духу предків, приносить в дім добробут та багатство. Раніше його ставили під іконами.
Якщо дідуха не було, то часто під столи українці ставили мішок із сіном або соломою.
Якщо дідуха не було, то часто під столи українці ставили мішок із сіном або соломою.
У різдвяний вечір дідусі та бабусі заводили під стіл кіз та кликали онуків. Після цього кидали дрібні монети, щоб діти їх ловили, а кози — вечеряли сіном. Такий звичай, вважалося, мав принести в будинок багато світла та добра.
Один із найважливіших звичаїв, окрім куті — колядки. В Україні починають колядувати ввечері 6 або 7 січня. Для цього діти або дорослі брали велику зірку та співали колядки.
В обмін на це сусіди обдаровують дітей солодощами або грошима. Чим більше колядників приходить в дім — тим більше щастя буде у новому році.
В обмін на це сусіди обдаровують дітей солодощами або грошима. Чим більше колядників приходить в дім — тим більше щастя буде у новому році.
Також на Різдво з давніх-давен ворожили. Саме у ніч на Різдво, вважалося, можна легко побачити майбутнє. Однак не всі у це вірили. Адже народження Христа — церковне свято, а церква не підтримує ворожіння та гадання, бо це протирічить основам християнства.
Багато дівчат гадали в цей день на свою долю та заміжжя, дізнавалися про майбутнього нареченого. Раніше вважали, що сни, які приходили до людей на Різдво, — пророчі.
Багато дівчат гадали в цей день на свою долю та заміжжя, дізнавалися про майбутнього нареченого. Раніше вважали, що сни, які приходили до людей на Різдво, — пророчі.
Коли настає ранок, сусіди зазвичай вітаються словами “Христос народився!” і “Славімо Його”. Крім цього на Різдво православні ходять у храм на ранкову молитву. А потім родиною збираються за святковим столом, на якому вже є і м’ясні, і молочні страви.
Нагадаємо, цьогоріч Православна церква України дозволила вірянам відзначати Різдво 25 грудня, за західним обрядом. Читай, коли правильно святкувати Різдво Христове.