Не тільки дідух і колядки: звичаї та традиції на Різдво

Різдво Христове вважають одним із найкрасивіших і найважливіших свят у православному світі. Цього дня українці з давніх-давен дотримувалися різноманітних звичаїв та традицій.

Адже для церкви народження Христа — найвеличніша подія. Докладніше про звичаї та традиції на Різдво — читай у матеріалі.

Багато років поспіль в Україні святкують Різдво Христове 25 грудня (за григоріанським календарем) та 7 січня (за юліанським).

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Важливо, що до свята віряни готуються заздалегідь: за 40 днів починають дотримуватися посту. Він вважається одним із найважливіших і найдовших.

Різдвяний піст — дуже суворий. Завдяки посту люди очищаються від усього лихого перед Різдвом. У піст можна їсти різноманітні фрукти, овочі, каші, гриби, та іноді — рибні страви. Однак всі страви тваринного походження вживати не можна (м’ясо, сир та навіть яйця).

Напередодні Різдва, 6 січня (або 24 грудня), в Україні святкують Святвечір. Це теж важливе свято.

Для цього господині готують на вечерю 12 страв без м’яса та молочних продуктів. Вони символізують кількість апостолів.

Звичаї на Різдво в Україні

На різдвяному столі обов’язково має бути кутя. Варене зерно з маком, медом та горіхам потрібно їсти одразу, сідаючи за стіл. Вважається, що всі померлі родичі збираються за столом і куштують кутю.

Також, якщо у домі нещодавно помер член сім’ї, на стіл обов’язково ставлять ще одну, додаткову тарілку. Вона — для померлого, щоб той зміг теж поласувати разом із сім’єю.

Також у цей день, а в деяких регіонах України — 6 січня, діти носять вечерю до хрещених батьків. У різних містах і селах дітлахи збирають різні клунки: одні кутю, інші — калачі. Також цього дня важливо приділяти особливу увагу своїм дідусям та бабусям.

Важливим атрибутом на різдвяному столі є дідух. Це — сніп із пшениці. Він є символом духу предків, приносить в дім добробут та багатство. Раніше його ставили під іконами.

Якщо дідуха не було, то часто під столи українці ставили мішок із сіном або соломою.

У різдвяний вечір дідусі та бабусі заводили під стіл кіз та кликали онуків. Після цього кидали дрібні монети, щоб діти їх ловили, а кози — вечеряли сіном. Такий звичай, вважалося, мав принести в будинок багато світла та добра.

Звичаї та традиції на Різдво 2023

Один із найважливіших звичаїв, окрім куті — колядки. В Україні починають колядувати ввечері 6 або 7 січня. Для цього діти або дорослі брали велику зірку та співали колядки.

В обмін на це сусіди обдаровують дітей солодощами або грошима. Чим більше колядників приходить в дім — тим більше щастя буде у новому році.

Також на Різдво з давніх-давен ворожили. Саме у ніч на Різдво, вважалося, можна легко побачити майбутнє. Однак не всі у це вірили. Адже народження Христа — церковне свято, а церква не підтримує ворожіння та гадання, бо це протирічить основам християнства.

Багато дівчат гадали в цей день на свою долю та заміжжя, дізнавалися про майбутнього нареченого. Раніше вважали, що сни, які приходили до людей на Різдво, — пророчі.

Коли настає ранок, сусіди зазвичай вітаються словами “Христос народився!” і “Славімо Його”. Крім цього на Різдво православні ходять у храм на ранкову молитву. А потім родиною збираються за святковим столом, на якому вже є і м’ясні, і молочні страви.

Нагадаємо, цьогоріч Православна церква України дозволила вірянам відзначати Різдво 25 грудня, за західним обрядом. Читай, коли правильно святкувати Різдво Христове.