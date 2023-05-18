Свято Миколи Чудотворця у травні 2023: дата, традиції та привітання у прозі

Святителя Миколая Чудотворця шанують православні віряни. Він — покровитель дітей, закоханих, торговців, моряків та захисник невинно засуджених. Багато людей звертаються до нього у молитві з проханням про допомогу.

Свято Миколи Чудотворця у травні 2023 відзначають 22 числа. Про традиції та привітання у свято Миколи Чудотворця — читай у матеріалі.

Свято Миколи Чудотворця у травні: коли святкують

Традиційно відзначають Миколая зимою та весною. У ці дні у храмах проводять Богослужіння, а батьки готують для малечі подарунки. Важливо зазначити, що дата Миколи Чудотворця неперехідна. Щороку її відзначають 22 травня.

За переказами, цього дня святий обходить всю Землю і проганяє нечисть із людського світу.

День Святого Миколая Угодника у травні: традиції

У день Миколая весняного віряни ходять на церковну службу і моляться святому. У нього просять здоров’я, миру, лікування від хвороб, легких пологів, щасливої дороги подорожнім. Цього дня предки виганяли коней на пасовища і кропили їх святою водою.

Селяни обходили поля й оглядали посіви. Також давали милостиню тим, хто її потребував. І якщо часто на християнські свята церква не дозволяє працювати фізично, то цього дня — навпаки.

Цього дня небажано:



користуватися ткацьким приладдям;

стригтися;

їсти м’ясо;

ображати дітей і відмовляти їм;

сваритися, лаятися;

зловживати алкоголем.

День Миколи Чудотворця у травні: привітання

У цей день від щирого серця хочу побажати з міцним здоров’ям і доброю надією продовжувати свій життєвий шлях. Нехай добрий покровитель Микола пошле достатку і щастя, нехай ніколи не втомляться крила від польотів любові, нехай завжди у твоїх руках буде удача.

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У день Миколая Чудотворця бажаю здоров’я і любові, добробуту і щастя, надії й удачі, миру і добра! Нехай Миколай допомагає відпускати образи й забувати погані дні, щоб у твоєму житті завжди була радість! Нехай травневі промені розтоплять твою невпевненість, нехай твоє серце відкриється для нових мрій і пошуків!

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Зі святом! Бажаю натхнення і любові. Бажаю відради душі й достатку. Нехай Святий Миколай зберігає твій будинок від бід, сім’ю — від заздрості й горя, а двір — від бідності та невдач. Бажаю міцного здоров’я, бравих сил, Доброї надії, міцної віри, миру і радості.

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Вітаю! У цей день хочу побажати тобі миру, радості, хороших моментів та цікавих сторінок життя! Нехай Микола Чудотворець дарує тобі спокій та натхнення!

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