Рецепт сирної паски зі згущеним молоком від Валі Саєнко: не дуже традиційно, але смачно

Уже почали готуватися до Великодня? На полицях магазинів уже можна побачити смачні панетоне, а господарі й господарки вже шукають та зберігають рецепти пасок: як класичних, так і різних варіацій.

Сьогодні ми розповімо, як приготувати сирну паску на Великдень, ще й зі згущеним молоком. Рецептом поділилася шеф-кухарка Валя Саєнко.

Як приготувати сирну паску

Інгредієнти для сирної паски: (розмір форми: нижня сторона — 13 см, верх — 6 см, висота — 11 см):

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сир жирний — 300 г

масло м’яке — 100 г

вершки 33% — 100 г

згущене молоко (іриска) — 200 г

жовток — 1 шт.

ваніль для аромату

курага

Приготування сирної паски

Спершу треба вижати сир, щоб вийшла уся волога. Чим сухіший сир, тим кращим буде результат. Потім його треба перетерти через сито. Можна повторити цю дію кілька разів, тоді паска матиме більш кремову текстуру.

Вершки перемішати з жовтком до однорідності, заварити на середньому вогні до легкого загустіння. Додати згущене молоко (150 г) і добре перемішати до однорідності. Можна скористатися блендером. Додати сир та перемішати.

Масло та решту згущеного молока збити до пишної маси, потім додати до сирної маси. Курагу ошпарити окропом, дрібно нарізати та додати до решти інгредієнтів.

Форму можна покрити зовні та всередині харчовою плівкою. Це треба зробити так, щоб вона тримала форму паски. Залити тісто у форму та поставити у морозильну камеру.

Читати на тему Великодня паска з доступних продуктів — простий рецепт Простий рецепт смачної паски з доступних продуктів читай у нашому матеріалі.

Форму знімати із добре замороженої паки, тоді на ній збережеться візерунок. Шеф-кухарка зазначає: якщо все зробити правильно, то після розморожування не виділиться ні краплі вологи.

— Якщо хвилюєшся, що щось зробив(-ла) не так, то краще простели форму в середині двома шарами марлі. Потім постав паску під щось важке, щоб волога витекла. Мінімум на ніч, а краще на добу, — радить Валя Саєнко.

Паска може бути абсолютно різною, головне готувати її з чистиме серцем. Раніше ми розповідали, як приготувати паску у хлібопічці.

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