Їжа та рецепти

Рецепт сирної паски зі згущеним молоком від Валі Саєнко: не дуже традиційно, але смачно

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Березня 2023, 18:30
Сирна паска зі згущеним молоком: рецепт від Валі Саєнко
Фото: Depositphotos

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