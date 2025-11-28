Таблиця коефіцієнтів УЄФА: як перемога Шахтаря вплинула на рейтинг України

Перемога Шахтаря над ірландською Шемрок Роверс із рахунком 2:1 у Лізі конференцій допомогла Україні обійти двох конкурентів у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Про теперішній склад таблиці коефіцієнтів УЄФА й оновлений рейтинг України — у матеріалі.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

На цьому тижні в єврокубках відбулися матчі четвертого туру, зокрема у Лізі конференцій, де виступають два українські клуби.

Шахтар важко здолав Шемрок Роверс, що майже гарантувало команді вихід у плей-офф турніру.

На початку зустрічі Шемрок намагався втягнути Шахтар у типовий ірландський стиль гри — активний, хаотичний, із постійними дальніми передачами від штрафного до штрафного.

Ускладнювали гру й погодні умови в Дубліні: сильний вітер і газон, який був одночасно твердим та слизьким, підвищували ризик травм. Але в фіналі гол Назарини вирішив все.

Донецький Шахтар у Дубліні переміг ірландський Шемрок Роверс з рахунком 2:1, забезпечивши собі участь у весняній частині єврокубків.

Натомість київське Динамо на виїзді зазнало поразки від кіпрської Омонії: 0:2, після чого пішов у відставку Олександр Шовковський.

Читати на тему Тренера Динамо Київ відправили у відставку — хто замінить Олександра Шовковського Хто буде новим тренером Динамо Київ?

До загального заліку українських клубів було додано +0,500 коефіцієнта — це два очки за перемогу Шахтаря, поділені на чотири команди, що виступали в єврокубках.

За даними оновленої таблиці коефіцієнтів УЄФА, у поточному сезоні Україна набрала 4,750 бала, що дозволяє їй посідати 18 місце серед усіх країн за рейтингом УЄФА.

У п’ятирічному рейтингу України піднялася на 25-те місце, обійшовши Азербайджан та Словенію, із показником 22,350 бала.

Найближчі конкуренти: Сербія випереджає на 1,025 бала, що еквівалентно двом перемогам. А Угорщина та Румунія — трохи більше ніж на 2,000 балів.

Якщо цього сезону Україна підніметься на 22 місце у п’ятирічному рейтингу, чемпіон УПЛ у євросезоні 2027/28 розпочне відбір до Ліги чемпіонів із другого раунду кваліфікації замість першого.

