Як верифікувати Starlink: покрокова інструкція для громадян, бізнесу та ЗСУ

В Україні офіційно розпочинається масштабна верифікація Starlink, яка має стати ключовим інструментом у протидії ворожим технологіям на полі бою.

Кабінет Міністрів України ухвалив стратегічну постанову про впровадження так званого білого списку для терміналів супутникового зв’язку. Це рішення означає, що вже зовсім скоро на території нашої держави повноцінно працюватимуть лише ті пристрої, які пройшли офіційну авторизацію та внесені до відповідного реєстру.

Усі термінали, що залишаться поза цією системою перевірки, будуть автоматично відключені від мережі. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Верифікація Starlink: що відомо станом на зараз

Така обов’язкова верифікація Starlink в Україні є вимушеною реакцією на використання Starlink російськими окупантами.

За словами посадовця, ворог почав масово оснащувати свої безпілотники терміналами SpaceX, що робить їх надзвичайно небезпечними. Російські дрони зі супутниковим зв’язком здатні летіти на низьких висотах, залишаючись стійкими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), та керуватися операторами в режимі реального часу навіть на величезних відстанях.

Впровадження білого списку та повна Starlink-верифікація терміналів у взаємодії зі SpaceX — це єдине на сьогодні технічне рішення, що здатне позбавити агресора цих переваг.

Михайло Федоров наголосив на важливості цього кроку для національної безпеки:

Завдяки білому списку ми зберігаємо стабільний звʼязок для українців, посилюємо безпеку й позбавляємо ворога технологічних переваг. Це вимушений крок уряду, щоб зберегти життя українців та обʼєкти нашої енергетики.

Як верифікувати Starlink: покроковий алгоритм для різних категорій користувачів

Реєстрацію обіцяють зробити максимально швидкою та прозорою. Для кожної категорії власників терміналів розроблено зручний шлях, за яким відбуватиметься Старлінк-верифікація:

Для фізичних осіб (громадян): процедура потребуватиме лише одного візиту до найближчого ЦНАПу . Це буде абсолютно безоплатно, а сам процес обіцяють зробити швидким і позбавленим зайвої бюрократії.

Для бізнесу та юридичних осіб: для підприємців передбачено дистанційний формат. Повноцінна С тарлінк-верифікація терміналів відбуватиметься в онлайн-режимі на порталі Дія.

Для Сил оборони: військовим не потрібно відвідувати ЦНАПи чи передавати особисті дані облікових записів. Для них уже створено та діє окремий захищений канал через систему DELTA . Головне завдання для бійців — внести пристрій у список, щоб убезпечити його від випадкового блокування. При цьому ставити власні термінали на баланс військової частини не потрібно.

Повна верифікація терміналів Starlink на території країни розпочнеться вже найближчим часом. Це дозволить не лише нейтралізувати загрозу від ворожих дронів, а й гарантувати стабільний доступ до інтернету для цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.

Наразі уряд спільно з компанією SpaceX продовжує технічне налагодження системи реєстрації.

Детальні інструкції для кожної категорії користувачів будуть надані найближчим часом.

Поки влада обговорює нові моделі, наші захисники вже зараз прораховують сценарії виживання в умовах повної цифрової ізоляції. Читай далі: як військові готуються до можливого відключення системи Starlink в Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!