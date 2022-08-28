Не гірше, ніж у магазині! Як приготувати томатну пасту вдома

Томатна паста дуже спрощує приготування різноманітних страв. Вона не лише надає гарний колір борщу та різноманітним соусам, але й додає приємного смаку.

У сезон консервацій важко знайти томатну пасту в магазинах, але можна зробити свою вдома. Ми розповімо тобі простий та смачний рецепт томатної пасти на зиму.

Інгредієнти для томатної пасти

помідори — 2 кг

цибуля ріпчаста — 1 шт.

лавровий лист — 1 шт.

цукор — 1 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

яблучний оцет — 1 ст. л.

Приготування томатної пасти

Помідори для томатної пасти варто вибирати стиглі та м’ясисті. Треба опустити їх на п’ять хвилин в окріп, прибрати шкірку та плодоніжки. Нарізати м’якуш.

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Далі почистити та нарізати цибулю. Каструлю, в якій готуватиметься томатна паста, слід поставити на вогонь і висипати в неї м’якуш помідорів. Їх варто тушкувати п’ять хвилин на мінімальному вогні, далі додати цибулю та тушкувати разом. Коли з помідорів виділитись сік, його треба злити.

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Тушковану цибулю та помідори подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку. Додати в томатне пюре цукор, сіль та лавровий лист. Якщо хочеться, можна додати спеції чи гострий перець.

Варити томатну пасту потрібно дві години на маленькому вогні до бажаної густоти. Наприкінці приготування додати оцет.

Далі слід простерилізувати банки, вилити в них томатну пасту та щільно закрити кришками або законсервувати. Томатну пасту можна зберігати без холодильника.

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