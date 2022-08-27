Суперантибіотик, рідкий скальпель та Кровоспас — п’ять унікальних винаходів українських науковців

За 31 рік незалежності українська наука змогла подарувати світу багато корисних винаходів. Про більшість з них ми навіть не здогадуємось. А дарма!

Суспільне зібрало п’ять фундаментальних проривів вітчизняних дослідників. Читай більше про суперантибіотик, суперконденсатор, рідкий скальпель, Кровоспас та прилад для генерування води з повітря.

Антибіотик Батумін

Лікарі використовують антибіотики для знищення небезпечних мікроорганізмів. Проте через це бактерії стають стійкими до препаратів та еволюціонують.

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Відтак нині деякі інфекції вже стало складно лікувати. У 2005 році науковці з Інституту мікробіології і вірусології НАН України зробили справжній прорив у медицині — винайшли новий антибіотик Батумін з бактерії Pseudomonas batumici.

Він вибірково знищує всі наразі відомі види стафілококів та майже не призводить до антибіотикорезистентності бактерій.

А ще цей препарат менш агресивний до мікроорганізмів, які входять до нормальної мікрофлори людини.

Наносять Батумін у вигляді мазі на уражені ділянки шкіри.

Гнучкий суперконденсатор

Науковці з Національного університету Львівська політехніка разом з Тайванським текстильним дослідним інститутом плідно працювали впродовж 1990-2010 років.

Результатом їхньої колаборації стала унікальна система енергозабезпечення побутових приладів. Вона працює на сонячній батареї, завдяки якій утворює електричний сигнал.

Потім він потрапляє у суперконденсатор, накопичує енергію та розподіляє її. Наразі прилад має потужність 2 Вт. Від нього можна зарядити, наприклад, мобільний телефон.

Але винахідники не зупиняються. Їхня мета — збільшити потужність суперконденсатора, щоб можна було заряджати планшет чи ноутбук.

У 2011 році американський науковий журнал Research & Development визнав винахід українців однією з найкращих світових розробок.

Рідкий струменевий скальпель

Учені з Харківського аерокосмічного інституту та Національного авіаційного університету використали технологію з авіаційної промисловості, щоб винайти рідкий струменевий скальпель.

У 2014 році науковці представили інструмент, завдяки якому можна проводити надскладні операції на внутрішніх органах людини.

Апарат базується на випусканні струменю води під високим тиском, що видаляє нем’язеву тканину, залишаючи цілими судини органу.

Операції з таким скальпелем проходять удвічі швидше, втрати крові мінімізуються, а пацієнт легше проходить післяопераційне відновлення.

Завдяки насадкам різного діаметру можна безпечно та якісно оперувати різноманітні органи: видаляти пухлини, лікувати абсцеси тощо.

Кровоспас

Війна в Україні стала прискорювачем прогресу. У 2014 році українська армія була погано оснащена. Катастрофічно не вистачало лікарських засобів, зокрема кровоспинних препаратів.

Закордонний Целокс був дорогим, тож деякі поранені бійці гинули на полі бою від втрат крові.

Тоді науковці-волонтери з Інституту травматології та ортопедії, Інституту фізичної хімії та Інституту кардіології імені Миколи Стражеско винайшли вітчизняний аналог Целоксу — Кровоспас.

Він став дешевшим та доступнішим для українських захисників. Працює це так: бинт/пластир/серветку, просочену препаратом, потрібно накласти на рану. Кров’яний згусток почне формуватись уже за півхвилини, що й зупинить кровотечу.

Препаратом легко користуватись і під час бойових дій, і в лікарні, і вдома. У 2016 році Кровоспас отримав сертифікат відповідності й вийшов у серійне виробництво.

SmartOasis

З кожним роком прісної води на Землі стає все менше через зміни клімату та техногенне забруднення. Тож дуже актуальним залишається проблема знаходження питної води для людей, тварин та рослин.

Український конструктор Олексій Приходько створив прилад для отримання прісної води з повітря — SmartOasis.

Він працює на сонячних батареях та генерує до 200 л чистої води на добу. Апарат справді розумний, адже сам очищується від піску та підживлює живі рослини, які ростуть на ньому.

З 2019 року система працює у парку Al Mamzar Smart Park у Дубаї, щоб кожен відвідувач міг напитись “води з повітря”.

Українські військові впроваджують нові технології й для виробництва власної зброї. Аеророзвідники випробовують вітчизняну розробку — октокоптер R-18.

Цей дрон блискуче нищить ворогів на фронті. Читай його характеристики.

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