Не Відьмаком єдиним! Сім цікавих серіалів Netflix, які варто подивитись — добірка Вікон

Холодними осінніми вечорами якнайбільше хочеться затишку та цікавого серіалу. Вікна підібрали для тебе топ-7 серіалів Netflix, які точно сподобаються. Дивись нашу підбірку та обирай новенький серіал для перегляду.

Netflix — американський стримінговий сервіс фільмів та серіалів. Компанія випускає телепрограми, а ще планує розробку ігор, зокрема заснованих на власних серіалах та фільмах.

Щороку продукти сервісу отримують Оскар та інші нагороди. А який із серіалів обереш для себе ти?

Мертвий для мене

Це — яскравий і легкий серіал про злочин, який намагаються приховати. Тут і жіноча дружба, і буденні сімейні проблеми, і таємниче вбивство.

Вдова Джен шукає водія-втікача, що збив її чоловіка. Неочікувано вона заводить собі подругу Джуді — ексцентричну оптимістку. Але вона не зовсім така, якою себе видає.

Серіал продовжили на третій сезон, який виходить цього листопада. Тож ти ще встигнеш надолужити попередні два.

Секс/Життя

Вона — дружина й мама, має стабільне сімейне життя. Раптом її бурхливе сексуальне минуле опиняється перед нею — колишній, про якого вона постійно фантазувала.

Цей серіал про життя, вибір жінки і пристрасний секс.

Стрічку продовжили на другий сезон, але точну дату виходу серій поки не оголошують.

Джинні і Джорджія

Серіал розповідає нам історію однієї родини. Тут порушуються проблеми батьків і дітей, підліткового віку, насилля у сім’ї. І куди ж без таємниць і хитрих дій головних героїнь. Людина зробить усе заради своєї сім’ї.

Відомо, що цей серіал також матиме продовження. Зараз він на стадії виробництва. Побачити другий сезон глядачі зможуть у лютому 2023 року.

Корона

Серіал про королівську сім’ю Великої Британії став мегапопулярним ще за життя королеви, хоч і викликав немало скандалів. Історію правління Єлизавети ІІ та життєві перипетії родини вдало показали у чотирьох сезонах.

Після смерті великої королеви серіал отримав другу хвилю популярності. Прем’єра п’ятого сезону відбудеться 9 листопада 2022 року.

Серіал Корона отримав безліч нагород — за костюми, блискуче зіграні ролі тощо.

Тож він точно вартий уваги.

Вигадана Анна

Серіал розкриває заплутану і цікаву історію, яка заснована на реальних подіях. Продюсерка Шонда Раймс надихнулася історією в New York Magazine Як Анна Делві обдурила тусовщиків Нью-Йорка.

Журналістка розслідує історію Анни Делві, яка переконала еліту Нью-Йорка в тому, що вона багата спадкоємиця з Німеччини. Та чи справді це так?

Серіал складається всього з дев’яти серій. Прем’єра відбулася у лютому 2022 року.

Паперовий будинок

Восьмеро злодіїв беруть людей у заручники й зачиняються в монетному дворі Іспанії, а їхній геніальний керівник вправно маніпулює поліцією, щоб здійснити план.

Історії пограбувань, які захопливо продумані і постійно тримають у напрузі. Герої серіалу спочатку змушують себе ненавидіти, а потім закохують.

Споглядати продумані операції пограбувань і як герої вибираються із, здавалося б, безвихідних ситуацій — найцікавіший екшн. Ця історія про любов, дружбу та маніпуляції.

Охоронець міністра

Відмінний серіал для тих, хто любить закручений сюжет і яскраві погоні. Історія спецпризначенця, який стає охоронцем міністерки і потрапляє у вир проблем.

Надавши допомогу у запобіганні теракту, ветеран війни призначений захищати політикиню, чиї дії і були його причиною.

Серіал складається з шести серій. Другий сезон нині у розробці.

Раніше ми розповідали про топ-5 найцікавіших українських серіалів, на думку редакції Вікон.

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