Традиційний смак Карпат: як приготувати банош за рецептом Євгена Клопотенка

Банош прийшов до нас із карпатських гір. Це традиційна гуцульська страва. Зазвичай його готують чоловіки. Банош варять з кукурудзяної крупи або борошна.

Існує безліч варіацій рецептів — зі шкварками, бринзою, грибами, на вершках або сметані. Ми поділимося з вами рецептом баношу від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Як приготувати банош

Щоб приготувати традиційну гуцульську страву, тобі знадобиться не тільки крупа. А ще сметана, цибуля й твердий сир.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Інгредієнти для приготування баношу

150 г кукурудзяної крупи

450 мл молока

100–150 г глив

100 мл оцту яблучного (або винного)

0,5–1 шт. цибулі

200 мл води

20 г вершкового масла

1 ст. л. олії

1 ст. л. сметани

50 г твердого сиру

сіль

перець

Рецепт баношу

Поріж цибулину тонкими півкільцями. У мисочку налий яблучний оцет та додай до нього 200 мл води, дрібку солі. У цій суміші замаринуй цибулю приблизно на 30 хв. Відокрем гливи від ніжок та наріж середніми кубиками. Якщо у тебе маленькі гриби, їх можна не різати. Розігрій 20 г вершкового масла і 1 ст. л. олії на пательні. Обсмаж гливи 3-4 хвилини. Висип кукурудзяну крупу в сотейник і залий 450 мл молока. Додай сіль за смаком. Вари кашу до готовності на середньому вогні, постійно помішуючи. Час приготування залежить від ступеня помолу крупи, він має бути зазначений на упаковці. У готову кашу додай сметану. Краще використовувати нежирну, щоб банош не був занадто важким. Перемішай кашу до однорідності.

Як подавати банош

Не менш важливим, ніж приготування баношу, є його подача. Щоб правильно зібрати страву, дотримуйся такої послідовності:

У глибоку тарілку виклади шар каші. На кашу посип тертий твердий сир. На сир виклади ще один шар каші. Наступним має бути шар грибів. На гриби поклади мариновану цибулю та поперчи зверху.

Банош подавай до столу гарячим.

Раніше ми розповідали, в чому користь булгуру та як його приготувати.