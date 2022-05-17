Їжа та рецепти

Традиційний смак Карпат: як приготувати банош за рецептом Євгена Клопотенка

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 17 Травня 2022, 18:30
Як приготувати банош — простий рецепт Євгена Клопотенка
Фото: Сайт Євгена Клопотенко, Pixabay

Більше новин
Українські музиканти назбирали гроші на антидронові рушниці
Залишитись непоміченим не вдасться! Українські музиканти назбирали гроші на антидронові рушниці
У Києві попрощались з Леонідом Кравчуком
Завжди обирав курс демократичного розвитку! У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком
Що робити, якщо побачив змію
Паніка — твій ворог! Що робити, коли побачив змію, та як діяти при укусі
мед з кульбаб
Мед з кульбабки — підбірка смачних рецептів
Дивитись більше

Матеріали по темі

мед з кульбаб
Мед з кульбабки — підбірка смачних рецептів
Рецепт класичного вінегрету
Вітамінів більше, ніж ти думаєш! Рецепт та користь класичного вінегрету
Як приготувати рисовий пудинг
Рисовий пудинг із мінімальної кількості інгредієнтів від Євгена Клопотенка
Паляниця від Євгена Клопотенко
Паляниця вам не полуниця: як приготувати легендарну страву, якої боїться ворог

Відео
0:04:00
Українські музиканти назбирали гроші на антидронові рушниці

Залишитись непоміченим не вдасться! Українські музиканти назбирали гроші на антидронові рушниці
0:04:01
У Києві попрощались з Леонідом Кравчуком
Завжди обирав курс демократичного розвитку! У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком
0:12:00
Михайло Подоляк про переговори з РФ
Процес перемовин між Україною та РФ призупинений — Подоляк повідомив подробиці
0:03:11
Ракетний удар по Одещині
Навмисно цілять по курортах та мінують море: наслідки чергового ракетного удару по Одещині
Обстріл Чернігівської області
Чернігівщина у вогні! Є загиблі, багато поранених — що відомо про ворожий обстріл Десни
0:03:04
Вибухи в Миколаєві - що відомо на сьогодні, 17 травня 2022
Обгорілі будинки, вибиті вікна та постраждалі: наслідки касетного обстрілу Миколаєва
0:04:01
Як знайти прихисток в Польщі
Кілограм цукру — 120 грн: що розповідають люди, яким вдалося вирватися з окупації на Херсонщині
Бійці з Азовсталі - яке було їхнє завдання та в чому їхній подвиг
Яким було бойове завдання бійців Азова та в чому їхній подвиг — роз’яснення Генштабу
0:05:11
Леонід Кравчук
Ідеолог комунізму, який боровся за незалежну Україну — чим відзначився Леонід Кравчук та коли прощання з політиком
0:02:17
Вибухи у Львівській області
Найпотужніші вибухи у Львові від початку війни — що відомо про атаку
Більше відео
Що робити, якщо побачив змію
Читати далі
Паніка — твій ворог! Що робити, коли побачив змію, та як діяти при укусі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь