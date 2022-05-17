Традиційний смак Карпат: як приготувати банош за рецептом Євгена Клопотенка

Банош прийшов до нас із карпатських гір. Це традиційна гуцульська страва. Зазвичай його готують чоловіки. Банош варять з кукурудзяної крупи або борошна.
Існує безліч варіацій рецептів — зі шкварками, бринзою, грибами, на вершках або сметані. Ми поділимося з вами рецептом баношу від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Щоб приготувати традиційну гуцульську страву, тобі знадобиться не тільки крупа. А ще сметана, цибуля й твердий сир.
Не менш важливим, ніж приготування баношу, є його подача. Щоб правильно зібрати страву, дотримуйся такої послідовності:
Банош подавай до столу гарячим.
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