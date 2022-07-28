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Тризуб: як герб подолав історичну дистанцію в понад тисячоліття і став символом української боротьби

Наталія Ничай 28 Липня 2022, 09:59
Тризуб

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