Укриття — є, а зайти до нього — зась! Куди скаржитися на зачинені сховища в будинках?

Ситуація з укриттями у містах, де пряма небезпека начебто минула, справді жахлива: нерідко чути скарги на те, що у Києві закриті сховища в будинках навіть під час сигналу повітряної тривоги. Ситуацію пояснюють тим, що відкриті укриття можуть стати ласим шматком для недобросовісних громадян: крадіїв, наприклад.

Але замість того, аби забезпечити охорону сховищ чи підвалів, які слугують укриттям для мешканців будинків, багато балансоутримувачів просто вішають на двері замки.

То що робити у таких випадках та куди звертатися, якщо твоє укриття замкнене?

Департамент муніципальної безпеки працює над посиленням контролю за сховищами. Проте, якщо ти став свідком факту ненадання доступу до укриття, звертайся за номером:

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Також ці об’єкти примусово відкриватимуть за участю поліції та ДСНС.

— Відомо, що уже є факти відкриття кримінальних справ за фактом порушення положень Закону Про цивільний захист, — зазначив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Через недостатню кількість бомбосховищ в Україні й досі невідомо, як проходитиме навчання наступного року в українських містах та селах. Відомо, що петиція про заборону офлайн-навчання набрала потрібну кількість голосів, проте жодного рішення Кабмін досі не ухвалив. Яка вірогідність проведення навчання офлайн — читай у матеріалі.

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