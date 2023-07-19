Укус овода: що робити, якщо почалася алергічна реакція — відповідає лікар

У спеку добре відпочивати біля води або в лісі. Прохолода заспокоює і розслабляє. Однак часто в цьому спокої ховається небезпека.
Адже комахи не дрімають і терпляче чекають на свої жертви. Доволі велику небезпеку для людини становлять укуси овода або ґедзя. Укус овода: що робити, якщо комаха вже завдала шкоди — читай у матеріалі.
Овод — розповсюджена в Україні комаха. Вона має волохатий тулуб розміром 13-17 мм і напівпрозорі легкі крила.
Окрім цього, овод переливається кольорами веселки й має величезні очі.
Окрім цього, овод переливається кольорами веселки й має величезні очі.
Завдяки зовнішньому вигляду цю комаху легко розпізнати серед інших.
Сімейний лікар Лілія Сарахман зазначає, що овод не є кровопивцем. Ця комаха живе завдяки поживним речовинам, які накопичила у фазі личинки. Ротовий апарат у них не розвинений, протягом життя комахи не харчуються.
Зазвичай основними господарями для потомства цих комах служить велика рогата худоба, коні, олені. Паразитування у людському тілі зустрічається не так часто.
Зазвичай основними господарями для потомства цих комах служить велика рогата худоба, коні, олені. Паразитування у людському тілі зустрічається не так часто.
На людині здатен паразитувати шкірний різновид овода (лат. Dermatobia homilis), розповсюджений у країнах Центральної Америки. Однак навіть на території нашої країни відомі випадки зараження людей від оводів.
Укус овода має доволі цікаву мету: самцям треба відкласти яйця під шкіру жертви. Щоб це зробити, вони й прокушують шкіру.
Експертка виділяє такі перші ознаки після укусу:
Лілія Сарахман в такому разі радить використовувати покрокову інструкцію:
Читай, що робити, коли побачив змію, та як діяти при укусі. Бережи себе!
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