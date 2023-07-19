Укус овода: що робити, якщо почалася алергічна реакція — відповідає лікар

У спеку добре відпочивати біля води або в лісі. Прохолода заспокоює і розслабляє. Однак часто в цьому спокої ховається небезпека.

Адже комахи не дрімають і терпляче чекають на свої жертви. Доволі велику небезпеку для людини становлять укуси овода або ґедзя. Укус овода: що робити, якщо комаха вже завдала шкоди — читай у матеріалі.

Як виглядає овод: загальні характеристики

Овод — розповсюджена в Україні комаха. Вона має волохатий тулуб розміром 13-17 мм і напівпрозорі легкі крила.

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Окрім цього, овод переливається кольорами веселки й має величезні очі.

Завдяки зовнішньому вигляду цю комаху легко розпізнати серед інших.

Що робити, якщо вкусив овод: пояснює лікар

Сімейний лікар Лілія Сарахман зазначає, що овод не є кровопивцем. Ця комаха живе завдяки поживним речовинам, які накопичила у фазі личинки. Ротовий апарат у них не розвинений, протягом життя комахи не харчуються.

Зазвичай основними господарями для потомства цих комах служить велика рогата худоба, коні, олені. Паразитування у людському тілі зустрічається не так часто.

На людині здатен паразитувати шкірний різновид овода (лат. Dermatobia homilis), розповсюджений у країнах Центральної Америки. Однак навіть на території нашої країни відомі випадки зараження людей від оводів.

Укус овода має доволі цікаву мету: самцям треба відкласти яйця під шкіру жертви. Щоб це зробити, вони й прокушують шкіру.

Як зрозуміти, що вкусив саме овод

Експертка виділяє такі перші ознаки після укусу:

різкий біль;

свербіж шкіри;

утворення вузлика;

почервоніння;

набряклість.

Укус овода: що робити — правила першої допомоги

Лілія Сарахман в такому разі радить використовувати покрокову інструкцію:

Місце укусу промийте прохолодною водою з милом. Обробіть антисептиком і накладіть холодний компрес. Можна прикласти лід — це зменшить набряк та біль. Не варто розчухувати місце укусу. Це призведе до вторинної інфекції. При сильному свербежі можна використовувати засоби на основі каламіну. В окремих випадках — топічні глюкокортикостероїди (за призначенням лікаря), та антигістамінні в таблетках.

Читай, що робити, коли побачив змію, та як діяти при укусі. Бережи себе!

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