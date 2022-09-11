Усікновення глави Іоанна Хрестителя: коли відзначають, що не можна робити та чому так називається

Щороку 11 вересня віряни відзначають день Усікновення глави Іоанна Хрестителя. Ця подія зафіксована у Святих Писаннях. Ця дата є важливою для християнства — великого пророка Іоанна Хрестителя стратили за те, що він похрестив Ісуса.
11 вересня заведено дотримуватися суворого посту в знак вшанування пам’яті важливій постаті для християнської віри.
Цього дня не можна робити практично нічого — варто бути незайнятим та зануреним у власні думки. Суворо забороняється у свято Усікновення глави Іоанна Хрестителя:
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Вважається, що цього дня не можна різати нічого круглої форми: така дія може спаплюжити жертву Іоанна Хрестителя та обставини його смерті.
Раніше ми розповідали тобі про важливі церковні дати цього вересня. Шукай їх у церковному календарі вересня 2022.
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