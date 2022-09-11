Усікновення глави Іоанна Хрестителя: коли відзначають, що не можна робити та чому так називається

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Вересня 2022, 07:30
Усікновення глави Іоанна Хрестителя коли та що не можна робити
Фото: Unsplash

Більше новин
Що приготувати на сніданок - 3 оригінальні рецепти
Експериментуй з вівсянкою та яйцями! Три оригінальних варіанти класичного сніданку від Джеймі Олівера
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Теракт 11 вересня - що відомо про трагедію 9/11 та фільми про неї
Усе розділилось на “до” і “після” — як теракт 11 вересня у США змінив хід історії та безпекову ситуацію у світі
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні 11 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
Дивитись більше

Матеріали по темі

Церковні свята у вересні 2022
Новоліття, Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження: церковні свята та пости у вересні 2022
Горіховий Спас
Святкувати, а не байдикувати: коли відзначають Горіховий Спас та що не можна робити
Успіння Пресвятої Богородиці - дата, історія та традиції свята
Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, історія та традиції великого християнського свята
Церковні свята в серпні
Медовий спас, Преображення і Успенський піст. Церковні свята та пости в серпні 2022

Відео
Теракт 11 вересня - що відомо про трагедію 9/11 та фільми про неї

Усе розділилось на “до” і “після” — як теракт 11 вересня у США змінив хід історії та безпекову ситуацію у світі
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні 11 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:01:21
Перехоплення ГУР
“Які бронежилети, у нас одні каски 45-го року!” — окупанти готуються тікати з Харківщини
0:03:49
Листи бійцям
Зігріти серця захисників словом! У Черкасах жінки писали листи бійцям, щоб підняти бойовий дух
0:11:09
Контрнаступ
Схід буде звільнено! Мусієнко прокоментував нещодавні здобутки українських військових
0:02:47
Обстріли Слов'янська
Слов’янськ стає суцільною руїною, але його серце ще б’ється! Люди живуть майже на лінії фронту
0:02:49
Школярі на Черкащині майструють з дерева заради ЗСУ
І людям радість, і ЗСУ користь — черкаські школярі майструють з дерева та збирають гроші для армійців
0:02:43
Усікновення глави Іоанна Хрестителя: коли відзначають, що не можна робити та чому так називається
Як в Україні проводять навчання пілотів військових дронів — розповідає інструктор
0:03:42
Дитячі бронежилети - ЛОК виготовляє спецжилети першого класу для дітей
Витримують пістолетні кулі та гострі уламки — у Львові виготовляють бронежилети для дітей
0:06:18
Сповіщення на телефон від ДСНС - що це таке та навіщо потрібно
Без паніки, це лише тестування! Що означають сповіщення на телефон від ДСНС та навіщо вони потрібні
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Щоб не розгубитись! Як правильно обробити поранення — інструкція від МОЗ
Читати далі
Щоб не розгубитись! Як правильно обробити поранення — інструкція від МОЗ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь