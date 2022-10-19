Майже вдвічі: в Україні подорожчає термінове оформлення паспортів

Вже зовсім скоро, з 1 листопада 2022 року, в Україні зміниться вартість термінового виготовлення внутрішнього та закордонного паспорта.

Також подорожчає ціна на виготовлення проїзного документа біженця.

Скільки коштуватиме термінове оформлення закордонного паспорта та внутрішнього паспорта з 1 листопада — читай у матеріалі.

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Зміна вартості виготовлення термінового закордонного паспорта та внутрішнього

На виготовлення термінового паспорта ціна зросте справді майже вдвічі.

Якщо ти хочеш зробити паспорт громадянина України у термін до двох тижнів, то потрібно заплатити за нього не 252 грн, а 496 грн.

Це написано в постанові Кабміну №1180 від 14 жовтня 2022 року.

Скільки коштує терміновий закордонний паспорт: ціна

На закордонний паспорт ціна теж підскочить.

Щоб оформити паспорт для виїзду за кордон за тиждень, потрібно заплатити не 704 грн, а 992 грн.

Якщо хочеш оформити чи обміняти проїзний документ біженця, потрібно віддати не 226 грн, а 452 грн.

Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця зросте з 226 грн до 452 грн.

Посвідка на тимчасове проживання теж подорожчала з 352 до 452 грн.

Щоб оформити або обміняти картку мігранта, потрібно буде заплатити з листопада 2022 року 399 грн (замість 199).

Через шість місяців після того, як скасують воєнний стан, оформлення українського паспорта (першого) коштуватиме не 126 грн, а 248 грн.

Його зроблять приблизно за три тижні.

Також за шість місяців після того, як скасують воєнний стан, оформлення паспорта для того, щоб виїхати за кордон, подорожчає до 496 грн (з 352).

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