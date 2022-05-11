Відтепер отримати посвідчення водія легше — що відомо про нову постанову Кабміну

10 травня Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС. В уряді схвалили постанову Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні.

Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні засади для надання якісних адміністративних послуг сервісними центрами МВС.

Урядовці кажуть, що воєнний стан не є перешкодою для покращення роботи сервісних центрів МВС.

Що змінилось в отриманні водійського посвідчення

Нововведення передбачають:

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Переселенці зможуть скласти практичний іспит (кермування) у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, в якому сервісному центрі складено теоретичний іспит.

Можливість навчатися теорії, а також підвищувати кваліфікацію водіїв за допомогою Zoom, Skype, Google Meet тощо.

Переселенці можуть отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів.

Скорочення терміну навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини (способом ущільнення викладання таких тем, як Будова і технічне обслуговування ТЗ, Етика водія ТЗ тощо).

Можливість повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого СЦ МВС.

Важливо: Ці зміни діятимуть на період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його закінчення.

Ряд нових установ Кабміну для водіїв

Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв ТЗ.

Раніше ми розповідали, які ще зміни для водіїв відбулися останнім часом.