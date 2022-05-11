Відтепер отримати посвідчення водія легше — що відомо про нову постанову Кабміну

10 травня Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС. В уряді схвалили постанову Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні.
Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні засади для надання якісних адміністративних послуг сервісними центрами МВС.
Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні засади для надання якісних адміністративних послуг сервісними центрами МВС.
Урядовці кажуть, що воєнний стан не є перешкодою для покращення роботи сервісних центрів МВС.
Нововведення передбачають:
Важливо: Ці зміни діятимуть на період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його закінчення.
Раніше ми розповідали, які ще зміни для водіїв відбулися останнім часом.