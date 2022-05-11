Відтепер отримати посвідчення водія легше — що відомо про нову постанову Кабміну

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 11 Травня 2022, 12:00
Як отримати водійські права за спрощеною процедурою: нова постанова Кабміну
Фото: Unsplash

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