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Бо москалі — чужі люде, роблять лихо з вами: в Україні відзначають 209-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка

Анна Голішевська, редакторка сайту 09 Березня 2023, 12:20
Шевченко
Фото: Pixabay

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