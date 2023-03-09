Бо москалі — чужі люде, роблять лихо з вами: в Україні відзначають 209-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка

Сьогодні, 9 березня, весь світ відзначає 209-ту річницю з Дня народження Тараса Шевченка. В ніч на його іменини 2023 росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на всю Україну.

Про майбутнє та сьогодення українських реалій пророк писав чітко та багато. І ми, його нащадки, мусимо пам’ятати, які меседжі залишав у вигнанні борець за українську свободу, цінності та незалежність.

Читай найвлучніші цитати Тараса Шевченка про націю, Росію та Україну в нашому матеріалі.

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Тарас Шевченко у своїй компанії був затятим художником та поетом. Також його знали як барда, дисидента, солдата і засланця. На той час він не був ані політичним лідером та вождем суспільного чи народного руху, ані поводирем гайдамаків-повстанців.

Однак за підсумками всієї його роботи, зробленої за життя, він став набагато більшим — Великим Кобзарем, котрий заповів нам жити у своїй хаті, де своя й правда, і сила, і воля, і боротися за країну.

Тодішня Україна була розтерзана імперіями та пригноблена кріпацьким гнітом, тому твори Шевченка були так званою програмою політичного, соціального й національно-культурного визволення, проектом розбудови незалежної держави.

Через це Тарас Григорович став духовним Мойсеєм українського відродження. Саме таким залишаться його роль і значення в історії України назавжди.

Скільки прожив Шевченко

Тарас Шевченко пішов з життя у Санкт-Петербурзі, йому тільки-но виповнилося 47. Перед смертю він скаржився на утруднене дихання, болі в серці, швидку втомлюваність.

На початку травня прах Тараса Шевченка привезли до Києва, де з ним попрощалися усі охочі, далі — пароплавом до Канева. 10 травня його відспівали в Успенському соборі, а потім — поховали на Чернечій горі.

І на оновленій землі…

І Архімед і Галілей

Вина й не бачили. Єлей

Потік у черево чернече!

А ви, святії предотечі,

По всьому світу розійшлись

І крихту хліба понесли

Царям убогим. Буде бите

Царями сіянеє жито!

А люди виростуть. Умруть

Ще незачатії царята…

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі.

Заповіт

Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу… отойді я

І лани, і гори —

Все покину і полину

До самого бога

Молитися… а до того

Я не знаю бога.

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.

І мене в сем’ї великій,

В сем’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.

Цитати Тараса Шевченка

***

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине…

***

Борітеся — поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

***

Я так її, я так люблю

Мою Україну убогу,

Що прокляну святого Бога,

За неї душу погублю.

***

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

Ось де, люде, наша слава,

Слава України!

***

Ляхи були, усе взяли,

Кров повипивали!..

А москалі і світ божий

В путо закували.

***

Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем ‘я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.

***

Україно, Україно!

Серце моє, ненько!

Як згадаю твою долю,

заплаче серденько!

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