Війна не скасовує Covid-19. Чому важливо продовжувати вакцинуватися

Нині всі українці хвилюються через війну. У всіх нас нові спільні проблеми — як бути у безпеці, допомогти воїнам тощо. Вже понад два місяці люди не згадують про Covid-19, дедалі рідше носять маски в громадських місцях.

А ще — перестали вакцинуватися та не здають тести на коронавірус. Частково це пов’язано з тим, що держава зробила деякі карантинні послаблення. Проте коронавірус нікуди не зник.



Covid-19 в Україні не зник

У лікарнях фіксують понад півтори тисячі хворих. За останній тиждень щодня виявляли по півтисячі й більше нових випадків. Тому якщо ти хотів(-ла) вакцинуватися, але бойові дії тобі завадили — не відкладай це.

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Біля кабінетів щеплень нині геть не людно. Лікарі кажуть: за квітень темпи вакцинації вкрай низькі.

Сімейна лікарка Марина Краснікова зауважує, що люди продовжують перебувати в тісному контакті між собою, тож може бути нова хвиля.

— Зараз уже немає маскового режиму, ми не можемо його дотримуватися.

Ризик того, що буде нова хвиля респіраторних захворювань, звичайно, збільшується.

Нині від ковіду повністю вакцинована лише третина українців, бустерну дозу отримали менше ніж 2%. Для колективного імунітету цього недостатньо. У разі нової хвилі медична система, переорієнтована на війну, буде перевантажена. Попри бойові дії ревакцинуються військові, тож цивільні не мають відставати.

Як зробити вакцинацію від Covid-19 під час війни

Нині працюють не всі пункти масової вакцинації, це залежить від області.

Утім, щепитися можна в будь-якій поліклініці, навіть якщо ви тимчасово переїхали в інше місто.

Декларацію з новим сімейним лікарем для цього укладати не потрібно. Щепити можна дітей старше 12 років. Вакцин проти ковіду в Україні достатньо.

— Відомості про щеплення потрапляють в електронну систему, сертифікат ковідний генерується. Якщо отримали за межами країни щеплення від Covid-19, воно теж потрапляє до електронної системи охорони здоров’я і буде рахуватися за завершений комплекс, — каже керівник відділу імунізації Центру громадського здоров’я Олександр Заіка.

Хоч у світі ковідні обмеження послаблюють, це не привід ігнорувати вакцинацію, кажуть лікарі.

Українці можуть отримати безкоштовне щеплення у будь-якій країні.

Сертифікат Covid-19 в Дії під час війни

Сертифікати про вакцинацію в Дії відображатимуться довше — майже півтора року. Для того щоб за кордоном українці могли підтвердити, коли робили щеплення.

Важливо: це не продовження терміну дії сертифіката! Третю дозу, як і раніше, потрібно робити через дев’ять місяців після першої. Крім щеплення від Covid-19, лікарі радять зробити й важливі планові щеплення.

Здебільшого українці тікають від війни в Європу. Проте, щоб потрапити за кордон у мирний час, треба було мати документи про щеплення. Раніше ми розповідали, чи потрібні біженцям Covid-сертифікати при перетині кордону.