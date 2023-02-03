Не тільки цитрусові! В яких продуктах та добавках найбільше вітаміну С

Чи не кожен дорослий вже міг відчути на собі, що таке нестача певних вітамінів. Ти одразу втрачаєш сили й енергію, працездатність падає, погіршується настрій, стан шкіри й тіла.
Однак потребу у вітамінах легко задовольняти за допомогою збалансованого харчування. Адже майже всі вітаміни можна отримати з продуктів, треба лише знати з яких.
Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, в яких продуктах найбільше вітаміну С, коли треба пити добавки та які саме.
Анастасія Голобородько зазначила, що холосас та цукрові сиропи — не те саме, що шипшина.
Анастасія Голобородько зазначила, що холосас та цукрові сиропи — не те саме, що шипшина.
Нутриціологиня також поділилася, як заварювати шипшину: велику жменю з гіркою залити літром окропу на ніч. На ранок вийде чудовий вітамінний напій.
Можеш додавати ацеролу у смузі, каші, оладки, салати по 1 ч. л.
Анастасія Голобородько розповіла про дефіцитні стани, за яких не зайве буде додати в раціон добавки вітаміну С. Їх можуть викликати як захворювання, так і стиль життя:
У добавках, радить нутриціологиня, краще вибирати сирі форми з рослин та ферментів або ліпосомальні.
В цьому разі не так важливо, синтетична чи натуральна кислота, адже формула та дія однакова. Головне, щоб не було домішок: шипучок, барвників, титану, тальку, цукру тощо.
Також є певні протипокази цієї добавки людям із проблемним ШКТ: їм не можна вживати аскорбінову кислоту натщесерце.
Також є певні протипокази цієї добавки людям із проблемним ШКТ: їм не можна вживати аскорбінову кислоту натщесерце.
Однак лише за умови, якщо у тебе немає явного застою жовчі, каміння і добре засвоюються жири, адже форма цього виду жиророзчинна.
Однак лише за умови, якщо у тебе немає явного застою жовчі, каміння і добре засвоюються жири, адже форма цього виду жиророзчинна.
Замість добавок можна й просто вживати продукти з високим вмістом вітаміну С, які один одного підсилюють. Наприклад, шипшину та ацеролу з біофлавоноїдами, які є в різнокольорових овочах. Також можна вживати лікопен у томатах, феноли, органічні кислоти та вітамін Е.
Для гарного самопочуття потрібно збалансовувати раціон різними вітамінами. У нашому матеріалі ми детально розповіли про те, в яких продуктах міститься багато вітамінів різних груп.
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