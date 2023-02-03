Не тільки цитрусові! В яких продуктах та добавках найбільше вітаміну С

Чи не кожен дорослий вже міг відчути на собі, що таке нестача певних вітамінів. Ти одразу втрачаєш сили й енергію, працездатність падає, погіршується настрій, стан шкіри й тіла.

Однак потребу у вітамінах легко задовольняти за допомогою збалансованого харчування. Адже майже всі вітаміни можна отримати з продуктів, треба лише знати з яких.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, в яких продуктах найбільше вітаміну С, коли треба пити добавки та які саме.

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Поклади вітаміну С: в яких продуктах найбільше

Шипшина. Ця ягода дешева, широко розповсюджена й при цьому містить в собі справжні скарби вітаміну С. Її можна придбати на ринках, в аптеках, онлайн-магазинах зі здорового харчування тощо.

Анастасія Голобородько зазначила, що холосас та цукрові сиропи — не те саме, що шипшина.

Нутриціологиня також поділилася, як заварювати шипшину: велику жменю з гіркою залити літром окропу на ніч. На ранок вийде чудовий вітамінний напій.

Фрукти теж містять вітамін С: гуава, ківі, чорні та червоні ягоди, обліпиха, папайя. Цитруси — в останню чергу, бо містять найменшу концентрацію вітаміну.

теж містять вітамін С: гуава, ківі, чорні та червоні ягоди, обліпиха, папайя. Цитруси — в останню чергу, бо містять найменшу концентрацію вітаміну. Овочі : броколі, кольрабі, квашена білокачанна та інші капусти, помідор, кейл та інша листкова зелень, молодий горошок, солодкий перець, чилі.

: броколі, кольрабі, квашена білокачанна та інші капусти, помідор, кейл та інша листкова зелень, молодий горошок, солодкий перець, чилі. Ацерола. Це тип вишні з рекордним вмістом вітаміну С найкращої якості, адже 100 г цього продукту містить майже 2000% денної норми. Придбати її можна у відділах суперфудів.

Можеш додавати ацеролу у смузі, каші, оладки, салати по 1 ч. л.

Листя кропиви, кінза, листя чорної смородини, чебрець. Їх можна споживати як свіжими, так і у вигляді чаю, й чим більше, тим краще, — зазначає нутриціологиня.

Добавки: кому треба та які краще обрати

Анастасія Голобородько розповіла про дефіцитні стани, за яких не зайве буде додати в раціон добавки вітаміну С. Їх можуть викликати як захворювання, так і стиль життя:

надмірне споживання алкоголю;

куріння;

погана екологія;

анемія;

гіпертиреоз;

мальабсорбція в ШКТ;

ревматизм;

хвороби ШКТ та особливо печінки;

перевантаження залізом, міддю;

вживання КОК;

вагітність, особливо в третьому триместрі.

Вітамін С: види добавок

У добавках, радить нутриціологиня, краще вибирати сирі форми з рослин та ферментів або ліпосомальні.

Аскорбінова кислота — звичайна аскорбінка. Це найдешевший і найпоширеніший варіант добавки. Всмоктування аскорбінової кислоти становить приблизно 30%.

В цьому разі не так важливо, синтетична чи натуральна кислота, адже формула та дія однакова. Головне, щоб не було домішок: шипучок, барвників, титану, тальку, цукру тощо.

Також є певні протипокази цієї добавки людям із проблемним ШКТ: їм не можна вживати аскорбінову кислоту натщесерце.

Аскорбати натрію, магнію, кальцію, Buffered C — це солі аскорбінової кислоти та кальцію, натрію або магнію. Їх можна вживати натщесерце.

— це солі аскорбінової кислоти та кальцію, натрію або магнію. Їх можна вживати натщесерце. Ester C — це фактично поліпшена й дорожча аскорбінка. Цю форму створили ще в 80-х для поліпшення засвоєння.

— це фактично поліпшена й дорожча аскорбінка. Цю форму створили ще в 80-х для поліпшення засвоєння. Ліпосомальний C — найкраща форма вітаміну С і водночас найдорожча серед аналогів. Плюс цієї добавки у надзвичайно високому рівні засвоєння.

Однак лише за умови, якщо у тебе немає явного застою жовчі, каміння і добре засвоюються жири, адже форма цього виду жиророзчинна.

Замість добавок можна й просто вживати продукти з високим вмістом вітаміну С, які один одного підсилюють. Наприклад, шипшину та ацеролу з біофлавоноїдами, які є в різнокольорових овочах. Також можна вживати лікопен у томатах, феноли, органічні кислоти та вітамін Е.

Для гарного самопочуття потрібно збалансовувати раціон різними вітамінами. У нашому матеріалі ми детально розповіли про те, в яких продуктах міститься багато вітамінів різних груп.

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