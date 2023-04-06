Блага вість надійшла, щастя і радість усім принесла! Привітання з Благовіщенням у віршах та прозі

Благовіщення — це християнське свято, яке відзначається щороку 25 березня (за григоріанським календарем) або 7 квітня (за юліанським календарем).
У цей день Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії благу звістку про те, що вона буде матір’ю Ісуса Христа. Це свято також є символом надії та зцілення, оскільки відображає Божу любов до людства та прихід Спасителя на землю.
Читай, як можна привітати рідних та близьких з Благовіщенням у прозі та віршах.
З нагоди свята Благовіщення вітаю тебе! Нехай Господь оберігає тебе від усякого зла й надає духовної сили та мудрості для досягнення всіх твоїх мрій та бажань.
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Зі святом Благовіщення тебе вітаю! Нехай цей день принесе тобі багато щастя, радості та добробуту, а пречиста Діва Марія завжди буде поруч з тобою.
Нехай Божа благодать та милість супроводжують тебе в цей світлий день Благовіщення! Вітаю тебе з цим прекрасним святом та бажаю, щоб кожен твій день був наповнений любов’ю, миром та гармонією.
З нагоди святкування Благовіщення від щирого серця вітаю тебе! Нехай цей день принесе тобі нові надії та здійснення мрій, а також зміцнить твою віру та духовність.
Нехай світле свято Благовіщення принесе тобі радість та щастя! Бажаю, щоб у твоєму житті було багато добра та милосердя, а Божа благодать завжди була з тобою.
З нагоди свята Благовіщення вітаю тебе з щирого серця! Нехай цей день принесе тобі нові можливості та відкриття, а пречиста Діва Марія оберігає тебе та твою родину від усяких негараздів.
Щиро вітаю зі святом Благовіщення! Нехай твоє серце буде наповнене любов’ю та миром, а Бог благословляє тебе та твоїх близьких у всіх добрих справах.
З нагоди цього чудового свята Благовіщення бажаю тобі здоров’я, щастя та миру! Нехай Божа благодать заповнює твоє життя та веде тебе до успіху та щастя.
Вітаю зі святом Благовіщення та бажаю тобі душевного спокою та міцної віри! Нехай твої думки будуть чисті, а душа — наповнена натхненням та духовністю.
Радісних звісток,Миру й добраУ свято чудовеЗичу вам я.Міцного здоров’я,Сонця й весни,Любові, надії,Віри й краси.
З Благовіщенням васЯ сьогодні вітаю.І поставити свічкуЗа Ісуса благаю.Хай горить і не гасне,Хай молитва звучить.І від зла і образиХай Господь захистить.
Благовіщення прийшло,Радість людям принесло.Хай пощастить і вам!По вчинках і справамХай за все Господь воздасть,І удачі море дасть,Хай любов і щастя буде,Щоби раділи люди.
Цього місяця у вірян буде багато можливостей відвідати церкву та зібратися родиною. Читай календар церковних свят на квітень 2023.
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