Блага вість надійшла, щастя і радість усім принесла! Привітання з Благовіщенням у віршах та прозі

Благовіщення — це християнське свято, яке відзначається щороку 25 березня (за григоріанським календарем) або 7 квітня (за юліанським календарем).

У цей день Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії благу звістку про те, що вона буде матір’ю Ісуса Христа. Це свято також є символом надії та зцілення, оскільки відображає Божу любов до людства та прихід Спасителя на землю.

Читай, як можна привітати рідних та близьких з Благовіщенням у прозі та віршах.

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Привітання з Благовіщенням у прозі

З нагоди свята Благовіщення вітаю тебе! Нехай Господь оберігає тебе від усякого зла й надає духовної сили та мудрості для досягнення всіх твоїх мрій та бажань.

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Зі святом Благовіщення тебе вітаю! Нехай цей день принесе тобі багато щастя, радості та добробуту, а пречиста Діва Марія завжди буде поруч з тобою.

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Нехай Божа благодать та милість супроводжують тебе в цей світлий день Благовіщення! Вітаю тебе з цим прекрасним святом та бажаю, щоб кожен твій день був наповнений любов’ю, миром та гармонією.

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З нагоди святкування Благовіщення від щирого серця вітаю тебе! Нехай цей день принесе тобі нові надії та здійснення мрій, а також зміцнить твою віру та духовність.

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Нехай світле свято Благовіщення принесе тобі радість та щастя! Бажаю, щоб у твоєму житті було багато добра та милосердя, а Божа благодать завжди була з тобою.

З нагоди свята Благовіщення вітаю тебе з щирого серця! Нехай цей день принесе тобі нові можливості та відкриття, а пречиста Діва Марія оберігає тебе та твою родину від усяких негараздів.

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Щиро вітаю зі святом Благовіщення! Нехай твоє серце буде наповнене любов’ю та миром, а Бог благословляє тебе та твоїх близьких у всіх добрих справах.

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З нагоди цього чудового свята Благовіщення бажаю тобі здоров’я, щастя та миру! Нехай Божа благодать заповнює твоє життя та веде тебе до успіху та щастя.

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Вітаю зі святом Благовіщення та бажаю тобі душевного спокою та міцної віри! Нехай твої думки будуть чисті, а душа — наповнена натхненням та духовністю.

Привітання з Благовіщенням у віршах

Радісних звісток,

Миру й добра

У свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров’я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла і образи

Хай Господь захистить.

***

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Хай пощастить і вам!

По вчинках і справам

Хай за все Господь воздасть,

І удачі море дасть,

Хай любов і щастя буде,

Щоби раділи люди.

Цього місяця у вірян буде багато можливостей відвідати церкву та зібратися родиною. Читай календар церковних свят на квітень 2023.

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