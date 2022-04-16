Вітаємо зі світлим святом Пасхи! Привітання з Великоднем у картинках

Люди починають готуватися до Великодня задовго до цього дня і вже думають, які теплі привітання з Великоднем надсилатимуть друзям і рідним.

Перед Пасхою триває сорокаденний суворий піст. Також за кілька тижнів до нього, ми відзначаємо низку різних свят церковного календаря.

Проте Великдень є чи не найважливішим святом після Різдва. Християни вірять, що після своїх страждань Ісус Христос воскрес.

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Тож це свято завжди символізує надію на найкраще майбутнє.

В цей день люди бажають один одному всього найкращого, не можна бажати чи робити зла іншому.

Тож Вікна підготували для тебе привітання з Пасхою в картинках, щоб ти міг (могла) надіслати їх своїм рідним чи друзям.

Картинки можна завантажити за посиланням.

Привітання з Великоднем в картинках

Як же на Великдень без паски. Раніше ми розповідали класичний рецепт великодньої паски.