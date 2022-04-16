Вітаємо зі світлим святом Пасхи! Привітання з Великоднем у картинках

Люди починають готуватися до Великодня задовго до цього дня і вже думають, які теплі привітання з Великоднем надсилатимуть друзям і рідним.
Перед Пасхою триває сорокаденний суворий піст. Також за кілька тижнів до нього, ми відзначаємо низку різних свят церковного календаря.
Проте Великдень є чи не найважливішим святом після Різдва. Християни вірять, що після своїх страждань Ісус Христос воскрес.
Тож це свято завжди символізує надію на найкраще майбутнє.
В цей день люди бажають один одному всього найкращого, не можна бажати чи робити зла іншому.
Тож Вікна підготували для тебе привітання з Пасхою в картинках, щоб ти міг (могла) надіслати їх своїм рідним чи друзям.
Картинки можна завантажити за посиланням.
Як же на Великдень без паски. Раніше ми розповідали класичний рецепт великодньої паски.