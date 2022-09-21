Шоу-біз

Ми маємо подарувати світові гімн життя та любові! Троїцький про вистави у Європі та культуру як зброю

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Вересня 2022, 16:30
Влад Троїцький про вистави у Європі під час війни та їхню мету
Фото: Facebook

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