І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця — коли віряни святкують Вознесіння Господнє 2023

Вознесіння Господнє — велике християнське свято, яке символізує вознесіння Ісуса Христа на небо. Читай далі, коли його відзначає православна церква західного та східного обряду, а також що не можна робити в цей день.

Вознесіння Господнє 2022 — дата

Свято Вознесіння Господнього щорічно припадає на різні дати, адже відзначається на 40-й день після Великодня.

У 2023 році церква західного обряду святкує цю дату 19 травня, а східного — 26 травня.

За даними Євангеліє, після свого воскресіння Ісус Христос понад місяць був разом зі своїми учнями, готуючи їх до поширення християнської віри землею.

На 40-й день він зібрав своїх апостолів на горі Елеон, благословив їх і вознісся на небо. Ангели повідомили учням Ісуса, що через деякий час він знову повернеться на землю.

Що можна і заборонено робити в день Вознесіння Господнього

Цьогоріч Вознесіння Господнє припадає на четвер, тому вірянам можна працювати та займатись домашніми справами. Утім, є певні обмеження.

У це свято заборонено:

проходити повз нужденних і відмовляти їм у допомозі;

лихословити, мати злі думки та пліткувати;

поминати покійних та їздити на кладовища;

плювати на землю, адже християни вірять, що в цей день Ісус спускається на землю;

молитися про матеріальне збагачення;

викидати сміття з дому.

Цьогоріч українці відсвяткували Великдень попри повітряні тривоги, ворожі обстріли та небезпеки. Читай більше про традиції святкування Великодня в Україні по областях.