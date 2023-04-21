І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця — коли віряни святкують Вознесіння Господнє 2023

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Квітня 2023, 08:15
Вознесіння Господнє - що не можна і що можна робити
Фото: Unsplash

Більше новин
Вибухи в Полтавській області 21 квітня: росіяни ударили БпЛА
Нічні вибухи в Полтавській області 21 квітня — є руйнування цивільної інфраструктури
Нічна атака дронами на Київ
Масований наліт Shahed на столицю: що відомо про нічну атаку дронами на Київ
Топ застосунків для контролю витрат — для економії та аналізу
Зарплата зникає за три дні? Топ застосунків для контролю особистих витрат
Відбудова
Будувати нові домівки на основі зруйнованих: французька технологія відбудови Гостомеля
Дивитись більше

Матеріали по темі

Радониця 2023
Коли Радониця у 2023 році: звичаї й традиції цього дня
поливаний понеділок
Не лише Чистий четвер: усе про свято Поливаного понеділка і чому воно важливе
Як треба вітати на Великдень - традиційні вітання на Великдень 2023
Христос Воскрес! Як треба вітати на Великдень та яке це має значення для вірян
Великдень 2023 картинки
Вітаємо зі світлим святом Пасхи! Привітання з Великоднем у картинках

Відео
0:04:04
Відбудова

Будувати нові домівки на основі зруйнованих: французька технологія відбудови Гостомеля
Карта бойових дій в Україні
Рейди окупантів та ураження пунктів управління противника: карта бойових дій в Україні 21 квітня в режимі онлайн
0:02:37
Перехоплені розмови російських військових: прощаються з дружинами
Передбачають контрнаступ ЗСУ та прощаються з дружинами! Нові перехоплені розмови окупантів від ГУР
0:02:34
Трансплантація нирки
Тато пожертвував ниркою заради сина, а оперувала сама легенда… Вражаюча історія
0:04:30
Медики
Країна потребує медиків! Як держава заохочує спеціалістів працювати в Україні
0:02:57
Військовий капелан
Найважче — відспівувати побратимів: військовий капелан про реалії війни
0:12:01
Скільки Росії коштує Крим — Таміла Ташева про ситуацію на півострові
Їхні “туристи” шкодять місцевим: скільки Росії коштує Крим та яка ситуація зараз на півострові
0:04:47
Водопілля в Україні
Вода відходить. Яка ситуація з водопіллям у Київській області сьогодні
0:08:28
Евакуація з Бахмута
Складно дістатися до дітей: Верещук про примусову евакуацію з Бахмута та миттєві виплати для ВПО
0:06:14
Комісія мінкульту у Києво-Печерській лаврі: як проходить робота
Уже б завершили, якби не заважали! Як працює комісія Мінкульту у Києво-Печерській лаврі
Більше відео
Секс після пологів: коли можна відновити статеве життя жінці
Читати далі
Секс після пологів: коли можна, чому треба чекати та як змінюється жіночий організм

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь