Здоров'я та краса

Переваги для здоров’я і ризики від пропаганди. Чи легалізують медичний канабіс в Україні та навіщо це потрібно

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Квітня 2023, 23:00
медичний канабіс
Фото: Pexels, Unsplash

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