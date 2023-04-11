Переваги для здоров’я і ризики від пропаганди. Чи легалізують медичний канабіс в Україні та навіщо це потрібно

Українська держава продовжує трансформуватись, зокрема й у медичній галузі. Наразі одне з важливих питань — потреба українців у препаратах з медичним канабісом.

Відтак постає питання, чи можна його легалізувати та які ризики це несе.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів журналістам видання Укрінформ, що потрібно знати про легалізацію медичного канабісу та навіщо вона потрібна.

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Навіщо потрібна легалізація медичного канабісу

За словами Михайла Радуцького, наразі в Україні близько семи мільйонів українців, яким потрібно боротися з ПТСР.

Як відомо, у всьому світі одним із найдієвіших способів лікування ПТСР є препарати, що містять медичний канабіс.

Посадовець наголошує, що війна триває й людей, які потребуватимуть відповідного лікування може стати більше.

Крім того, препаратів на основі медичного канабісу потребують люди з онкологічними захворюваннями. Таким чином у них буде вибір у знеболювальних між справжніми наркотичними препаратами, якими зараз вони мають користуватись, або ж ненаркотичним препаратом на основі медичного канабісу.

Це гуманно і важливо для людей, які не можуть терпіти біль при онкологічних захворюваннях, епілепсії.

Також важливо розуміти, що медичний канабіс не потрібно плутати з рекреаційним. Тобто після підтримки законопроекту в Україні не з’являться так звані “кофешопи”, як у Голандії. У законопроєкті йдеться виключно про медичний, а також про технічний канабіс, який використовується часто для виготовлення екологічного посуду та не містить у собі психоактивного елементу тетрагідроканабінолу.

Які перспективи ухвалення законопроекту про легалізацію медичного канабісу

До початку повномасштабної війни Верховна Рада намагалася ухвалити законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу. Проте тоді не вдалось зібрати необхідну кількість голосів у першому читанні. Як запевняє Михайло Радуцький, все це через популістські спекуляції.

Вони апелюють до того, що медичний канабіс — це наркотик. Хоча, згідно з резолюцією ООН, у 1960-х роках канабіс виключено з переліку наркотичних речовин.

Пізніше президент України Володимир Зеленський ініціював опитування, у якому більшість українців підтримали ідею легалізації медичного канабісу.

Тоді уряд розробив законопроект, який внесли та зареєстрували у Верховній Раді. Після цього він пройшов Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Були зауваження від аграріїв, від Міністерства внутрішніх справ. Усі недоліки, які були в тексті, уже відкореговані.

Наразі законопроект готовий до першого читання й Михайло Радуцький сподівається, що його підтримають нардепи. Для продовження роботи над ним необхідно зібрати як мінімум 226 голосів парламентарів.

Тому наразі міністр охорони здоров’я, міністр внутрішніх справ, Міністерство ветеранів спілкуються з депутатами та пояснюють їм важливість ухвалення відповідної ініціативи.

До речі, у законопроєкту стало більше прихильників серед депутатів, але деякі політичні сили продовжують стояти на своїх позиціях і намагаються критикувати, блокувати ухвалення цього документу.

Часто як контраргумент наводять дозвіл на використання певних імпортних ліків, які містять медичний канабіс. Однак такі препарати можуть дозволити собі далеко не всі люди, які їх потребують.

Ми вважаємо, що цей закон необхідний, адже хворі українці не мають обмежуватися лише імпортними препаратами, які дозволені постановою, та коштують 370 доларів.

Також важливо зазначити, що Рада Церков підтримала ідею легалізації медичного канабісу. Проти виступили лише представники УПЦ МП.

Тож залишається тільки проголосувати за підтримку законопроекту у Верховній Раді на першому читанні. Самі фармацевтичні компанії, лікарі, аграрії — готові до роботи.

Що передбачає новий законопроект про легалізацію медичного канабісу

Як вже було зазначено раніше, законопроект передбачає легалізацію лише медичного та технічного канабісу.

Технічний канабіс не містить у собі психоактивного елементу тетрагідроканабінолу та використовується часто для виготовлення екологічної продукції, наприклад, замінники для пластмасових тарілок.

Раніше для виготовлення відповідної продукції, тобто вирощування відповідної рослини, потрібно було отримувати дозвіл у Міністерства охорони здоров’я на вирощування технічної коноплі.

Та лише в одній лабораторії можна було перевірити наявність цього компоненту, хоча з насіння технічного канабісу просто неможливо виростити медичний, адже це різні сорти. Тому, за новим законопроектом, аграрій зможе звернутися до будь-якої сертифікованої лабораторії, яка може підтвердити вміст канабінолу.

Медичний канабіс може містити максимум 0,3% тетрагідроканабінолу відповідно до запропонованого законопроекту. Водночас у багатьох країнах ЄС ця позначка вже була підвищена до 0,8%.

На нашу думку, такий документ набагато жорсткіший, ніж в Європейському Союзі… Ми ухвалили рішення залишити 0,3%, бо це відповідає європейським нормам, — зазначає Михайло Радуцький.

Про контроль за використанням медичного канабісу

Щодо контролю над використанням медичного канабісу. Цим буде займатись Нацполіція. Вона повинна буде слідкувати за обігом усіх препаратів, які містять канабіс.

Займатись перевірками та підтвердженням вмісту тетрагідроканабінолу в медичному канабісі зможуть лише державні лабораторії, Міністерства охорони здоров’я, або Міністерства внутрішніх справ України.

Вирощувати медичний канабіс можна буде лише в теплицях, де є відеоспостереження та GPS навігація при перевезенні.

Таким чином Нацполіція матиме можливість відслідковувати переміщення сировини до виробника.

Відпускати препарати на основі медичного канабісу можна буде лише за електронним рецептом, аби дати можливість Нацполіції контролювати увесь процес та його законність.

Електронний рецепт дуже важко купити, підробити, тож це — найкращий спосіб контролю.

Якщо лікар випише електронний рецепт людині, яка не має показать для вживання препаратів на основі медичного канабісу, то його притягнуть до відповідальності.

І це стосується не лише канабісу. В системі eHealth зберігається вся інформація про хворого, лікаря і про аптечну мережу, де було придбано певний препарат. eHealth допоможе легше відслідковувати та контролювати всі процеси.

Виписувати рецепт зможе не лише сімейний лікар, але й профільні фахівці – невропатолог, онколог тощо.

Який вплив легалізація медичного канабісу може мати на економіку

Однак на економіку країни легалізація медичного канабісу може мати позитивний вплив. За словами Михайла Радуцького, наразі в Україні 100% канабісу вирощується в тіні. З цього країна не отримує податків.

Якщо ми знімемо зарегульованість вирощування технічних конопель, надходитимуть великі інвестиції у вигляді податків в економіку.

Які ризики несе легалізація медичного канабісу

Щодо ризиків легалізації медичного канабісу в Україні Михайло Радуцький визначає лише один — це російська пропаганда.

Ще більше будуть казати, що Україна — це погана країна, бо там навіть канабіс можна в аптеці купити. Це єдиний ризик, який ми вбачаємо.

Також раніше ми розповідали, чому важливо говорити про легалізацію медичного канабісу в Україні.

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