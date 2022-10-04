Домашні улюбленці для найменших: як обрати тваринку

4 жовтня традиційно відзначають Всесвітній день захисту тварин. Багато років тому люди зневажали тварин та мали не надто дружні стосунки з природою.

Виправити цю ситуацію вирішили на Міжнародному конгресі в італійському містечку Флоренція 1931 року, ініціювавши створення щорічного Всесвітнього дня захисту тварин.

Дату цього свята обрали не випадково, а на честь дня пам’яті відомого католицького священика Франциска Ассізького, якого вважали покровителем тварин.

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Тварини — такі ж живі істоти, як і ми. Їхні права теж треба поважати, дбати про них та їхній добробут.

Цього дня досить символічно буде завести домашнього улюбленця. Особливо така ініціатива буде корисною, якщо в тебе є дитина. Адже турбота про когось виховуватиме відповідальність та повагу до почуттів живої істоти.

День захисту тварин 2022 особливий, адже тисячі тварин втратили свій дім, а їхнє життя залежить від того, чи вдасться волонтерам зібрати на корм.

Яку тваринку найкраще обрати для малечі?

Батьки часто постають перед складним вибором: яку тваринку подарувати дитині, щоб ніхто нікого не скривдив, а у малечі розвивалося почуття відповідальності за живу істоту.

Передовсім варто врахувати:

вік та побажання дитини;

тип помешкання;

наявність або відсутність вільного часу в батьків;

уподобання дорослих.

Саме від цього треба відштовхуватися, вибираючи домашнього улюбленця, щоб не вийшло так, що тварина виявиться нікому не потрібною. Подарувати дім — це взяти на себе відповідальність.

Види домашніх улюбленців та їхні потреби

Є велике різномаїття домашніх улюбленців, тож можна знайти тваринку на кожен смак та можливості. Щоб визначитися, хто підходить саме твоїй родині, варто зрозуміти, чого потребують тварини, й оцінити, чи зможеш ти це дати.

Пес

Одним із найбільш популярних домашніх улюбленців є собака. Вона, беззаперечно, вірний друг і товариш, який даруватиме суцільну любов та позитив. Однак потребує дуже багато уваги та догляду.

Окрім вигулу та годування, собаку треба регулярно дресувати, особливо це стосується масивних порід. Також тримати велику собаку в маленькій квартирі — погана ідея, для цього треба спеціальні житлові умови.

До прикладу, для приватного будинку можна обирати великі породи собак, а для квартири, якщо всі члени родини хочуть собаку, краще віддати перевагу меншим.

Звісно, що діти, якого б віку вони не були, не можуть повністю взяти на себе догляд за собакою. Тому добре подумай, чи матимеш ти змогу доглядати: купати, вигулювати, готувати їжу, возити до кінологів, стригти тощо.

Також треба буде попіклуватися про те, щоб у нового улюбленця родини були всі щеплення. Адже тваринка може заразити малечу, починаючи від гельмінтів і до сказу.

Кіт

Коти не такі вибагливі, як собаки. Вони спокійно вживаються у будь-якому місці та зазвичай добре ладнають з дітьми будь-якого віку.

Звісно, бувають і винятки, особливо коли малеча грається з твариною, а їй це не дуже подобається. У такому разі пухнастик може надавати на горіхи.

Це один з неприємних побічних ефектів взаємодії дитини, яка пізнає світ, та пухнастого гордого створіння. Отож, якщо у вас ще немає кота, але є маленька дитина, краще трошки зачекати, доки малеча підросте.

Ще одна причина, чому не варто заводити кота, якщо у тебе новонароджений або дуже маленький малюк — це хвороби. На жаль, деякі коти без щеплення можуть передати кишкові інфекції, гельмінтів тощо.

Гризуни

Мишка, хом’як, морська свинка та кролик — ідеальний варіант для дітей середнього віку. Саме з цих тваринок можна привчати малюка до повної відповідальності.

Гризуни потребують відносно мало догляду, якщо порівняти з попередніми видами тварин, та не можуть завдати особливої шкоди. Усе, що треба для догляду за ними: погодувати, час від часу почистити клітку та погратися.

Тривалість їхнього життя — від чотирьох до восьми років. Це означає, що рано чи пізно дитина познайомиться з болем втрати домашнього улюбленця.

Батьки радше розцінюють це як мінус, адже малеча засмутиться, та насправді це природний процес, із яким рано чи пізно доведеться познайомитися.

Морські жителі

Черепахи та рибки — безпрограшний варіант для найменших. Особливо рибки ніяк не зможуть нашкодити дитині й мають заспокійливий ефект.

Черепахи ж уміють кусатися, однак швидко звикають до власника та дозволяють годувати з руки і гладити панцир.

Дитину можна змалечку привчати годувати морських жителів, а от міняти воду та фільтри в акваріумі чи прибирати в тераріумі доведеться батькам, принаймні доки дитина не стане достатньо дорослою для цього.

Папуги

Папуги можуть стати гарними домашніми улюбленцями для всієї родини. Та їх не можна назвати невибагливими.

Вони дуже товариські, тож треба приділяти їм бодай кілька годин уваги, а на решту часу знаходити їм заняття для самостійної розваги. Головне не ставити папузі дзеркало, адже так він може з’їхати з глузду.

Єдиний недолік папуги — багато бруду, а іноді й крику. Якщо малюк впорається з тим, щоб погодувати, то він навряд чи вичистить клітку, цим треба займатися батькам.

Завдяки волонтерам з-під обстрілів врятували багато тварин. Зараз більшість із них живе у притулках та чекає на новий дім.

Якщо ти хочеш завести чотирилапого вірного друга, але не можеш визначитися з породою, то читай наш матеріал. Ми розповіли, як вибрати собаку.

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