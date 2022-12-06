Чи відпочиватимуть українці на Новий рік — вихідні у грудні

На Новий рік чекають як дорослі, так і діти. Якщо молодші мріють про подарунки та новорічне диво, то старші хочуть додаткових вихідних, щоб відпочити. Але чи будуть вони цього року?

Ми розповімо про вихідні у грудні та чи будуть додаткові вихідні на Новий рік та Різдво.

Новий рік та Різдво 2023

Цьогоріч Різдво західного обряду (25 грудня) припадає на неділю, Новий рік (1 січня 2023 року) — теж. Різдво східного обряду (7 січня) припадає на суботу.

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Згідно зі ст. 73 Кодексу України Про працю, якщо великі державні чи релігійні свята припадають на вихідний день, то наступний після них понеділок також вихідний.

Тобто 26 грудня 2022 року, 2 та 9 січня 2023 року мали бути вихідними днями. Проте в Україні подовжили дію воєнного стану до 19 лютого 2023 року.

Під час дії воєнного стану в Україні додаткові вихідні, починаючи від 8 березня 2022 року, були скасовані.

Ці нормативи стосуються працівників державних підприємств та установ. Керівники приватних компаній можуть встановлювати графіки відпочинку й роботи персоналу самостійно.

Раніше ми розповідали, яка тварина стане символом Нового 2023 року за китайським календарем.

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