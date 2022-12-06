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Чи відпочиватимуть українці на Новий рік — вихідні у грудні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Грудня 2022, 11:45
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Фото: Pexels

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