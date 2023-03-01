Скасували чи ні? Чи буде вихідний на 8 березня 2023

В Україні досі дебатують з приводу того, що робити зі святом 8 березня, зокрема, чи залишати цей день вихідним. Що відомо про 8 березня 2023 наразі — читай у матеріалі.

Вихідний на 8 березня 2023: голосування в Дії

Нещодавно з приводу святкування Міжнародного жіночого дня запустили голосування в Дії. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти — залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем, — написав Федоров у соцмережах.

Важливо, що голоси в застосунку обіцяють врахувати перед ухваленням законопроекту. Опитування триватиме до 6 березня.

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Чи буде вихідний на 8 березня 2023

Воєнний стан в Україні наразі продовжено до 20 травня 2023 року. Це означає, що 8 березня буде робочим днем. Важливо, що у більшості країн світу це звичайний робочий день, а в Україні у мирний час він був святковим.

Раніше на цю дату планували різні розваги, адже 8 березня було офіційним вихідним.

Однак згідно з Законом України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану всі вихідні скасовано, поки діє воєнний стан.

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Скасування 8 березня і травневих свят: що відомо

14 лютого низка депутатів ВР запропонували внести зміни до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят та скасувати 8 березня, 1 і 9 травня. Цей законопроект №9009 зареєстрований у парламенті.

Замість цих свят нардепи запропонували встановити такі:

25 лютого — День української жінки (День українки). День народження Лесі Українки.

9 березня — Шевченків день. День народження Тараса Шевченка.

Друга неділя травня — День матері.

Однак ці рішення наразі не були ухвалені.

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