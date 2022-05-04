Викинути чи залишити? Як очистити сковорідку від нагару в домашніх умовах

Під час приготування на сковорідках залишається жир, який потім в’їдається в поверхню. Як наслідок — з’являється нагар, який нашаровується, якщо його погано відмивати.

Якщо ти думаєш, чи викидати таку сковорідку, зачекай. Ми підготували для тебе кілька дієвих способів, як очистити сковорідку від нагару в домашніх умовах.

Як очистити чавунні сковорідки

Чавунну сковорідку можна чистити жорсткими губками з абразивними частинками — покриття дозволяє.

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Спосіб 1: Для миття використай розчин соди або солі з оцтом. Він підходить для видалення більшості забруднень (нагару, кіптяви та застарілого жиру). Для чистки таким способом рукавички не знадобляться.

Засип содою поверхню сковорідки, потім залий оцтом. Чекай від 30 до 60 хвилин, доки йде реакція. Залишки нагару та кіптяви відмий жорсткою щіткою.

Щоб очистити зовнішню поверхню, можна зробити таку ж послідовність.

Якщо маєш можливість, можеш використати інший спосіб.

Спосіб 2: Поклади сковорідку в металевий таз, залий водою та прокип’яти упродовж двох годин. У воду додай соду, пральний порошок та канцелярський клей.

Замість прального порошку можна взяти господарське мило. Кіптява буде легко відходити. Але в кінці пройдись абразивною губкою.

Як очистити від нагару алюмінієві сковорідки

Для очищення алюмінієвих сковорідок краще не використовувати жорсткі щітки та губки, а також хімію.

Якщо в тебе немає гелів для миття алюмінію, спробуй такий варіант: 100 мл канцелярського клею змішай з 50 г соди та нарізаним господарським милом.

Поклади суміш та сковорідку у велику ємність. Залий 10 л води та кип’яти 40 хвилин. Для кращого ефекту залиш на 12 годин. Залишки нагару легко відмиються губкою.

Миття сковорідок з антипригарним покриттям

Для чищення таких сковорідок можеш використати метод із мильним розчином.

Спосіб 1: Чверть шматка мила потрібно натерти, додати 10 г солі та гірчичного порошку, а також 2 ст. л. нашатирного спирту.

Змішай суміш до однорідної маси. Нанеси на 30 хвилин на стінки сковорідки, а потім змий.

Інший варіант — використати картопляний крохмаль.

Спосіб 2: 100 г на 2 л води. Занур сковорідку в таз із крохмальною сумішшю та прокип’яти протягом 20 хвилин. Залишки кіптяви прибери губкою.

Як очистити сковорідку перекисом водню

Цей спосіб є найбезпечнішим для тебе та довкілля. Чавунні та алюмінієві сковорідки не бояться агресивної дії, тож цей спосіб для них підходить.

Якщо ж потрібно почистити тефлонове покриття, краще використовуй його лише для зовнішніх стінок сковорідки.

Зроби з перекису та соди суміш та нанеси на розігріту сковорідку. Залиш на 10-15 хвилин. Залишки бруду видали губкою або щіткою. Промий. За потреби повтори процедуру.

Раніше ми розповідали, як відмити скотч від скла.