Вирушив у дорогу, та закінчився бензин? Розкажемо, що робити

Коли в стресі покидаєш місто, ти можеш забути перевірити, скільки пального лишилося в баці машини. Що робити, якщо каністри порожні, а позначка на панелі вказує, що паливо закінчується?

Розповідаємо далі.

Економія пального

Перша порада — це економити залишки бензину. Коли на панелі вмикається сигнал, слід розуміти, що ти маєш ще трохи палива.

Треба вимкнути все, що збільшує витрати пального, наприклад, кондиціонер. Швидкість авто має бути 80–100 км/год. Швидко не розганяйся і різко не гальмуй — це теж підвищує витрати бензину.

Тоді тобі може вистачити, щоб доїхати до найближчої заправки.

Паркування

Якщо в тебе закінчується бензин, а заправки поряд немає, слід з’їхати на узбіччя, щоб не стати посеред дороги.

Якщо в тебе є каністра (порожня), то можна пішки піти до АЗС набрати пального. А якщо тобі пощастило мати повну каністру, то просто-напросто заправ бак.

Чуйні водії

Водії розуміють проблеми одне одного і можуть тобі допомогти. Якщо вони мають каністру з бензином — попроси кілька літрів. Якщо авто старої марки — попросити накачати трохи палива.

Буксир

Буває так, що біда застала посеред траси, де немає АЗС. Тоді можна попросити водія іншого авто дотягнути тебе на буксирі.

Якщо тобі не допоміг жоден з водіїв, заправки поруч немає, пішки йти дуже далеко, то єдиний варіант — це зателефонувати до автомайстерні чи спеціальної служби допомоги. Може влетіти в копієчку, але проблему буде вирішено.

Ціни на пальне швидко піднялися, а потім впали. Раніше ми розповідали, чому подешевшали бензин та дизель.