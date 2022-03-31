Вирушив у дорогу, та закінчився бензин? Розкажемо, що робити

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Березня 2022, 15:00
Що робити, якщо закінчилося пальне
Фото: Pexels

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