Високосний рік: коли настане і чого від нього чекати

Раз на чотири роки до звичайного календаря додається один день, через що рік називають високосним.
Багато людей вірять у те, що на високосний рік не можна планувати важливих дат, як-от весілля, святкування днів народження тощо. Високосний рік: коли настане і що про нього відомо — читай у матеріалі.
Високосним називають рік сонячного календаря, який на день довший за звичайний. Тобто він триває 366, а не 365 днів. Найпопулярніший — григоріанський календар.
Саме згідно з ним додатковий день у високосному році припадає на 29 лютого.
Саме згідно з ним додатковий день у високосному році припадає на 29 лютого.
Такий рік запровадили, щоб зрівняти зсув часу, який виникає через різницю між тропічним роком і звичайним календарем.
Забобонні люди вірять, що високосний рік відрізняється від звичайного не лише днями, а й новинами, які він принесе. Після 2023 Чорного Водяного Кролика настане рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Астрологи вважають Дракона могутнім знаком, який символізує енергію, міць та силу.
Але 2024 буде особливим не тільки через Дракона. Він — високосний.
Але 2024 буде особливим не тільки через Дракона. Він — високосний.
Високосний 2024 вже встиг розростися безліччю передбачень та забобонів. Люди бояться настання цього року і водночас — вірять у краще.
Хоч які будуть передбачення на високосний рік 2024, треба завжди вірити у краще і самим будувати своє життя.
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