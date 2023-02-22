Високосний рік: коли настане і чого від нього чекати

Раз на чотири роки до звичайного календаря додається один день, через що рік називають високосним.

Багато людей вірять у те, що на високосний рік не можна планувати важливих дат, як-от весілля, святкування днів народження тощо. Високосний рік: коли настане і що про нього відомо — читай у матеріалі.

Високосний рік: скільки днів і що це таке

Високосним називають рік сонячного календаря, який на день довший за звичайний. Тобто він триває 366, а не 365 днів. Найпопулярніший — григоріанський календар.

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Саме згідно з ним додатковий день у високосному році припадає на 29 лютого.

Такий рік запровадили, щоб зрівняти зсув часу, який виникає через різницю між тропічним роком і звичайним календарем.

Високосний рік: коли і який рік високосний

Забобонні люди вірять, що високосний рік відрізняється від звичайного не лише днями, а й новинами, які він принесе. Після 2023 Чорного Водяного Кролика настане рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Астрологи вважають Дракона могутнім знаком, який символізує енергію, міць та силу.

Але 2024 буде особливим не тільки через Дракона. Він — високосний.

Високосний 2024 вже встиг розростися безліччю передбачень та забобонів. Люди бояться настання цього року і водночас — вірять у краще.

Заборони у високосний рік

купувати житло;

знаходити нову роботу;

вінчатися, одружуватися;

розлучатися (ніби минуле подружжя не буде щасливим у нових стосунках);

розпочинати бізнес;

планувати дитину, народжувати;

подорожувати;

хрестити дітей.

Прикмети у високосний рік 2024

Багато людей похилого віку наперед купують різні предмети на свій похорон. У такий рік не можна нічого готувати на похорон, адже так ти тільки наблизиш себе до смерті. Поганою прикметою у високосний рік вважається сильне виття собак. Багато забобонних людей вважають це наближенням швидкої смерті господаря тварини. Також у високосний рік 2024 року не підбирають предмети з землі. Не можна збирати гриби, рослини та ягоди. Особливо це стосується свята Івана Купала. Також безліч прикмет існує довкола вагітних. Багато хто не стриже волосся до народження дитини, не купує наперед речі малюкові тощо. Також цього року не колядують. Не продають дороге майно та важливі предмети.

Хоч які будуть передбачення на високосний рік 2024, треба завжди вірити у краще і самим будувати своє життя.

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