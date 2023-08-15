Не лише фрукти та овочі, але й квіти! Що святять на Яблучний Спас 2023 року

Календар християн східного обряду часто рясніє визначними датами та особливими святами. Не менш багатим на такі дні можна вважати й літо, зокрема серпень, коли святкують три Спаси. 19 серпня відзначають Яблучний Спас.

Сенс свята полягає в тому, щоб віряни могли висловити свою глибоку подяку Богу за дані ним дозрілі плоди. Тому важливо знати, що святять на Яблучний Спас.

Яблучний Спас 2023: що святити у церкві на свято

Можна подумати, що у цей день заведено святити хіба яблука. Однак на це свято можна також приносити у церкву й інші продукти та навіть квіти. Таким чином людина ніби прославляє розмаїття та багатство природи.

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Що можна святити:

яблука;

груші;

виноград;

сливи;

персики;

помідори;

моркву;

цибулю;

мед;

пучок колосків жита і пшениці;

волошки;

чорнобривці.

Водночас існують і заборони щодо продуктів, які віряни можуть покласти у кошик. Зокрема не варто приносити у церкву в цей день алкоголь та м’ясні вироби.

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