Свята

Не лише фрукти та овочі, але й квіти! Що святять на Яблучний Спас 2023 року

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Серпня 2023, 07:30
Яблучний спас
Фото: Unsplash

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