Не лише фрукти та овочі, але й квіти! Що святять на Яблучний Спас 2023 року

Календар християн східного обряду часто рясніє визначними датами та особливими святами. Не менш багатим на такі дні можна вважати й літо, зокрема серпень, коли святкують три Спаси. 19 серпня відзначають Яблучний Спас.
Сенс свята полягає в тому, щоб віряни могли висловити свою глибоку подяку Богу за дані ним дозрілі плоди. Тому важливо знати, що святять на Яблучний Спас.
Можна подумати, що у цей день заведено святити хіба яблука. Однак на це свято можна також приносити у церкву й інші продукти та навіть квіти. Таким чином людина ніби прославляє розмаїття та багатство природи.
Водночас існують і заборони щодо продуктів, які віряни можуть покласти у кошик. Зокрема не варто приносити у церкву в цей день алкоголь та м’ясні вироби.
Також раніше ми розповідали, коли відзначають Спаси 2023 та які традиції їхнього святкування.
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