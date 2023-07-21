Зберігати золоту середину: як часто треба поливати помідори

Вода та сонце — те, що потрібно для гарного врожаю. Та головне в цій справі — правильно поливати рослину та дбати про комфортну температуру. Особливо, якщо йдеться про помідори.

Як правильно поливати помідори та як часто це робити, ми розповімо далі.

Як поливати помідори в горщику чи теплиці

У перші дні після висадки саджанці помідорів не треба поливати. П’ять днів саджанець має адаптуватися до нового середовища. Помідори люблять вологу, тож після адаптації їх потрібно поливати так, аби весь ґрунт у горщику був рівномірно вологим.

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Поливати помідори потрібно тільки під корінь, особливо в період цвітіння.

Якщо поливати все листя та цвіт, то вони можуть опасти, уповільниться зав’язь плодів. Також варто стежити за вологістю повітря: надмірна волога провокує грибкові інфекції у рослин.

Але у зимовий період горщики з помідорами краще поставити у прохолодне місце трохи далі від вікон та батарей. Помідори люблять дощовий полив, тож двічі на місяць їх можна проливати водою кімнатної температури у ванній.

Як поливати помідори у відкритому ґрунті

Помідори дуже люблять воду та вологу. Однак також варто стежити за тим, щоб земля не пересихала.

Поливати помідори у відкритому ґрунті треба двічі на тиждень, по три літри води під кожен кущ. У період цвітіння кількість води варто зменшити до одного літра.

Якщо надворі стає спекотно, то не поспішай одразу поливати помідори, якщо бачиш суху землю. Зменш кількість води до одного літра.

Якщо не дотримуватися цих правил, то плоди можуть потріскатися або обсипатися.

Чим обробляти помідори, якщо їх нищить грибок чи фітофтора, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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