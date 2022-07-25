Більше води та жодних стрижок: як допомогти чотирилапому улюбленцю перенести спеку

Їх очі завжди сяють любов’ю до своїх господарів, а хвостик виказує найменшу зміну почуттів. Єдине, чого не можуть самі сказати собачки, як їм допомогти у спеку.

Однак великі температури можуть нести значну небезпеку нашим улюбленцям, а неправильний догляд зробити гірше тим, хто так на нас розраховує.

Тому ветеринар-терапевт Марія Кудря пояснила, який вплив має спека на чотирилапих, що не можна, а що потрібно робити, щоб полегшити життя улюбленців у спеку.

Які небезпеки несе спека для домашніх улюбленців

Для домашніх улюбленців, як і для людини, одним із найбільш небезпечних наслідків спеки можуть стати тепловий та сонячний удари.

Симптомами теплового удару є зневоднення, нудота, млявість та задишка. Це прості фактори, які одразу видно неозброєним оком.

За сонячного удару до них додається ще й лихоманка. Проте для того, що її виявити, потрібно трохи поспостерігати за твариною, оскільки ризики зростають.

У разі теплового чи сонячного удару потрібно забезпечити улюбленця постійним питтям та звернутись за консультацією до ветеринара.

Як захистити улюбленців від спеки

Не залишати свого улюбленця в автомобілі, оскільки машина за кілька годин перетвориться одразу на духовку. Забезпечити свого улюбленця регулярним питтям, навіть якщо вийшли на прогулянку. Також гарною ідеєю може стати допомога й іншим тваринкам, що не мають господарів та лишати для них воду на вулиці. Виводити на прогулянку улюбленця варто у більш прохолодну частину доби. Це зазвичай може бути або рано вранці, або пізно ввечері. Не стригти собаку, оскільки саме її шерсть виконує функцію терморегуляції. Тому будучи більшим пухнастиком, їй буде простіше перенести спеку.

Натомість чотирилапий улюбленець завжди готовий прийти на допомогу своєму господарю, навіть якщо він на фронті. Читай історію бойового собаки Камбуза на передовій.

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