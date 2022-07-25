Більше води та жодних стрижок: як допомогти чотирилапому улюбленцю перенести спеку

Їх очі завжди сяють любов’ю до своїх господарів, а хвостик виказує найменшу зміну почуттів. Єдине, чого не можуть самі сказати собачки, як їм допомогти у спеку.
Однак великі температури можуть нести значну небезпеку нашим улюбленцям, а неправильний догляд зробити гірше тим, хто так на нас розраховує.
Тому ветеринар-терапевт Марія Кудря пояснила, який вплив має спека на чотирилапих, що не можна, а що потрібно робити, щоб полегшити життя улюбленців у спеку.
Для домашніх улюбленців, як і для людини, одним із найбільш небезпечних наслідків спеки можуть стати тепловий та сонячний удари.
Симптомами теплового удару є зневоднення, нудота, млявість та задишка. Це прості фактори, які одразу видно неозброєним оком.
За сонячного удару до них додається ще й лихоманка. Проте для того, що її виявити, потрібно трохи поспостерігати за твариною, оскільки ризики зростають.
У разі теплового чи сонячного удару потрібно забезпечити улюбленця постійним питтям та звернутись за консультацією до ветеринара.
Натомість чотирилапий улюбленець завжди готовий прийти на допомогу своєму господарю, навіть якщо він на фронті. Читай історію бойового собаки Камбуза на передовій.
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