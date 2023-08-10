Може стати фатальною! Чи справді спека небезпечна для котів та як допомогти її пережити

У спеку важко не лише людям, а й тваринам. Адже людина може впоратися зі спекою — прийняти прохолодний душ, випити склянку води з льодом та лимоном, ввімкнути кондиціонер тощо.

Але як допомогти тварині у спеку? Розбираємо, чи потрібні котам особливі умови і як “охолодити” їх у спеку.

Як допомогти коту в спеку

Спека для котів, як і холод — умови, які вони здатні пережити самостійно. Однак, якщо твій кіт чи кішка мають хронічні хвороби, високі температури можуть значно погіршити стан їхнього здоров’я.

Зараз також дивляться

Від спеки найчастіше страждають коти, які:

мають зайву вагу;

страждають на серцево-судинні хвороби;

старшого віку;

персидської породи та екзоти.

Якщо кіт чи кішка є у групі ризику, тоді краще проконсультуватися з ветлікарем. Але існують й загальні поради для власників котів й кішок, як допомогти їм у спеку.

Як охолодити кота в спеку

Змінюй воду для тварини двічі або й тричі на день.

Якщо тварині стає зле — змочи стегна та живіт тварини прохолодною водою та загорни її у мокрий рушник. Після цього її терміново треба показати лікарю.

Дай коту погратися з кубиком льоду.

Забери зайву шерсть у тварини.

Зберігай у кімнаті прохолоду.

Влітку особливо уважно варто стежити за продуктами, які їсть твій улюбленець. Читай, які продукти не можна давати котам та собакам, в нашому іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.