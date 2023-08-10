Може стати фатальною! Чи справді спека небезпечна для котів та як допомогти її пережити

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Серпня 2023, 20:30
Як охолодити кота в спеку
Фото: Pexels

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