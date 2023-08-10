Може стати фатальною! Чи справді спека небезпечна для котів та як допомогти її пережити

У спеку важко не лише людям, а й тваринам. Адже людина може впоратися зі спекою — прийняти прохолодний душ, випити склянку води з льодом та лимоном, ввімкнути кондиціонер тощо.
Але як допомогти тварині у спеку? Розбираємо, чи потрібні котам особливі умови і як “охолодити” їх у спеку.
Спека для котів, як і холод — умови, які вони здатні пережити самостійно. Однак, якщо твій кіт чи кішка мають хронічні хвороби, високі температури можуть значно погіршити стан їхнього здоров’я.
Від спеки найчастіше страждають коти, які:
Якщо кіт чи кішка є у групі ризику, тоді краще проконсультуватися з ветлікарем. Але існують й загальні поради для власників котів й кішок, як допомогти їм у спеку.
Влітку особливо уважно варто стежити за продуктами, які їсть твій улюбленець. Читай, які продукти не можна давати котам та собакам, в нашому іншому матеріалі.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.