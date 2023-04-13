Щоб отримати насичений відтінок: як фарбувати яйця в лушпинні цибулі

Фарбуючи яйця лушпинням цибулі, можна отримати красивий коричневий відтінок. Такий метод використовують десятиліттями, а проводять фарбування перед Великоднем, у Чистий четвер. Як фарбувати яйця в лушпинні цибулі — читай у матеріалі.

Як пофарбувати яйця в лушпинні цибулі: покроковий рецепт

Інгредієнти:

яйця — 10 шт.

цибуля — близько 20 шт.

сіль — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

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Важливо, що крім інгредієнтів для гарного фарбування яєць у лушпинні цибулі потрібно буде ще взяти каструлю, марлю, товсті безбарвні нитки, свіжі листи кропу, петрушку, ватні диски, соняшникову олію, рушник та інший посуд. Добре промий яйця і залиш на годину за кімнатної температури. Очисть лушпиння з 20 або більше цибулин. Помісти лушпиння цибулі у велику каструлю і залий водою. Невелику частину лушпиння залиш сухою, для того, щоб обернути в неї частину яєць. Вари лушпиння близько години на повільному вогні. Готовність визнач за насиченістю кольору відвару. Чим більше лушпиння цибулі, тим довше її потрібно варити. Додай у каструлю з відваром 1 ст. л. солі. Поділи яйця на кілька груп. Одну групу великодніх яєць обгорни товстими безбарвними нитками й тоді після варіння на них вийде візерунок у вигляді ліній, що перетинаються. На яйця з другої групи поклади листочки кропу, петрушки або будь-які інші й зверху загорни їх тонкою прозорою панчохою або марлею так, щоб листочки залишалися закріпленими на поверхні яєць. Яйця з третьої групи обгорни в сухе лушпиння цибулі та загорни в марлю так, щоб лушпиння було щільно притиснуте до поверхні яєць. Це створить на поверхні яєць красиві візерунки та мармурові переходи. Поклади яйця в каструлю з лушпинням цибулі так, щоб вони були повністю приховані водою і добре профарбувалися з усіх боків. Збільш вогонь і вари протягом 20 хвилин, іноді обережно повертаючи яйця для їх рівномірного фарбування. Налий у чисту каструлю холодної води, виклади туди пофарбовані яйця та залиш їх остигати. Коли пофарбовані яйця охолонуть, зніми з них нитки, марлю та листочки. Протри. Для того щоб великодні яйця блищали, їх можна протерти олією після того, як вони повністю висохнуть. Для цього потрібно капнути соняшникову олію на ватний диск і протерти ним яйця, а після натирання прибрати надлишки олії з яєць чистим ватним диском.

Як зробити малюнок на яйцях

Якщо ти не хочеш використовувати листя кропу для прикрашання шкаралупи, можна використовувати такі способи:

наліпки;

скотч;

фломастери;

фарби акварель;

пластилін;

блискітки;

стрічки та мережива;

конфеті.

Тісто є основою вдалої випічки. Раніше ми розповідали, як приготувати паску з олександрійського тіста.

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