Як і чим утеплити вікна на зиму, щоб у холод не замерзнути

За вікном зима, яка цьогоріч обіцяє бути непростою. Щоб із приходом холодів твоя оселя залишалася затишною й теплою, варто вже зараз подбати про її утеплення. Окрім обігрівачів та теплого одягу, на допомогу прийде утеплення вікон, зокрема пластикових. Що обрати та як правильно утеплити вікна — читай у матеріалі.
Купи таку плівку в магазині будматеріалів та наклей на внутрішнє скло вікна за допомогою звичайного канцелярського скотча. Краще приклеїти плівку допоможе тепле повітря: використовуй фен для волосся.
Перед утепленням скло потрібно добре вимити, щоб піщинки не псували терморегуляцію.
Перед утепленням скло потрібно добре вимити, щоб піщинки не псували терморегуляцію.
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Мало хто знає про режими вікон, які можна змінити на сезон: стандартний, зимовий чи літній.
Перевівши вікна на зимовий режим, матимеш вищі шанси зберегти тепло в оселі: вікно в такому положенні набагато щільніше прилягає до віконної рами.
Як іще підготуватися до цьогорічного опалювального сезону, можеш дізнатися у нашому матеріалі.
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