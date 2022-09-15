Як і коли обрізати малину: корисні поради для любителів ніжної ягоди

Восени кущі малини потребують особливої уваги. А проведені заходи по обрізці і правильна підгодівля здатні стимулювати інтенсивне зростання і хорошу врожайність наступного року.
Як обрізати малину і коли? Читай, як правильно обрізати малину і коли її потрібно пересаджувати — у матеріалі.
Найкраща пора для обрізки малини — кінець літа-початок осені. При цьому дуже важливі терміни проведення робіт. Не чекай стійкого холоду, аби малина наступного року принесла багато хороших плодів.
Запорука гарного врожаю в наступному році — це правильна підготовка. Тому слід попрацювати і отримувати задоволення від результату.
Важливий етап підвищення продуктивності і омолодження куща — це його обрізка восени.
Важливі моменти, які слід зробити восени:
Грамотно обрізані гілки допоможуть значно збільшити майбутній урожай і допоможуть пережити майбутній холод. Завдяки проріджування, значно збільшиться врожайність.
Якщо посадки доглянуті, то ягоди виростуть більшими, ніж на запущених ділянках.
Якщо ти мульчував(-ла) ґрунт навколо садової малини, то обов’язково прибери мульчу. Інакше взимку там можуть оселитися різні шкідники і польові миші.
Потім слід перекопати ґрунт. При цьому пам’ятай, що коріння розташовуються поверхнево, тому не заглиблюйся в міжряддях більш ніж на 20 сантиметрів, а в рядах не більше ніж на вісім сантиметрів. У момент перекопування слід удобрювати ґрунт.
Якщо ти дуже хвилюєшся за плодовитість кущів малини, обрізай стебла під самий корінь. У пеньки середньої довжини можуть легко проникнути і розмножитися шкідники-комахи.
Обрізати слід відслужілі, дворічні стебла. Знайти їх легко — вони темні і сухі, відрізняються за зовнішнім виглядом від молодих, зелених гілочок.
У кожному кущі повинно залишитися п’ять здорових стебел.
Рекомендується при рядовій посадці залишати не більше 10 пагонів на кожен метр грядки. Суттєво зріджені кущі — найкраща підготовка до зимового періоду, яка забезпечить успішне перечікування холоду.
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