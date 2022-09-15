Як і коли обрізати малину: корисні поради для любителів ніжної ягоди

Восени кущі малини потребують особливої ​​уваги. А проведені заходи по обрізці і правильна підгодівля здатні стимулювати інтенсивне зростання і хорошу врожайність наступного року.

Як обрізати малину і коли? Читай, як правильно обрізати малину і коли її потрібно пересаджувати — у матеріалі.

Коли потрібно обрізати малину

Найкраща пора для обрізки малини — кінець літа-початок осені. При цьому дуже важливі терміни проведення робіт. Не чекай стійкого холоду, аби малина наступного року принесла багато хороших плодів.

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Запорука гарного врожаю в наступному році — це правильна підготовка. Тому слід попрацювати і отримувати задоволення від результату.

Важливий етап підвищення продуктивності і омолодження куща — це його обрізка восени.

Важливі моменти, які слід зробити восени:

зайнятися ґрунтом;

обрізати кущі;

видалити хворі, непотрібні і старі гілки;

видалити листя;

притиснути стебла до землі.

Грамотно обрізані гілки допоможуть значно збільшити майбутній урожай і допоможуть пережити майбутній холод. Завдяки проріджування, значно збільшиться врожайність.

Якщо посадки доглянуті, то ягоди виростуть більшими, ніж на запущених ділянках.

Якщо ти мульчував(-ла) ґрунт навколо садової малини, то обов’язково прибери мульчу. Інакше взимку там можуть оселитися різні шкідники і польові миші.

Потім слід перекопати ґрунт. При цьому пам’ятай, що коріння розташовуються поверхнево, тому не заглиблюйся в міжряддях більш ніж на 20 сантиметрів, а в рядах не більше ніж на вісім сантиметрів. У момент перекопування слід удобрювати ґрунт.

Як правильно обрізати малину восени: покрокова інструкція

Існує три етапи обрізки малини. Малину, гілка якої обсохла, зрізаємо. Вона вже не буде давати плоди, і її можна зрізати на зворотній ріст.

Пагінці, на яких багато зеленого листя, обрізаємо в половину довжини (зрізаємо 40 см гілки) або під пеньки.

Для того, аби малина була родючою, її потрібно проріджувати кожні 2-3 роки. Викопуй або пересаджуй зайві пагінці на інше місце. Якщо в малині буде загущення гілок, вона почне хворіти і погано плодоносити.

Якщо ти дуже хвилюєшся за плодовитість кущів малини, обрізай стебла під самий корінь. У пеньки середньої довжини можуть легко проникнути і розмножитися шкідники-комахи.

Обрізати слід відслужілі, дворічні стебла. Знайти їх легко — вони темні і сухі, відрізняються за зовнішнім виглядом від молодих, зелених гілочок.

У кожному кущі повинно залишитися п’ять здорових стебел.

Рекомендується при рядовій посадці залишати не більше 10 пагонів на кожен метр грядки. Суттєво зріджені кущі — найкраща підготовка до зимового періоду, яка забезпечить успішне перечікування холоду.

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