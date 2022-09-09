Очі бояться, а руки роблять: як і коли треба обрізати виноград восени

Виноград — поширена культура на території України. До зони виноградарства давно входять не лише Чорноморське узбережжя, а й навіть північні точки нашої країни.

Багато садівників уже починають замислюватися над обрізанням винограду. Коли та як правильно це робити?

Все про осіннє обрізання винограду разом із докладною інструкцією читай у матеріалі.

Осіннє обрізання винограду: коли потрібно обрізати виноград

Найголовніше правило у догляді за виноградом восени — це правильне обрізання. Але не тільки. Ближче до зими кущі обробляють від шкідників, прикопують на зиму, а ґрунт покращують для майбутніх посадок.

Тільки грамотне обрізання дає змогу отримати хороший врожай, сповна розкрити потенціал куща та забезпечити його здорове життя.

Коли обрізати виноград?

Найкраще обрізати виноград на зиму, перш ніж укривати, скажімо, у листопаді.

А ось у вересні та жовтні обрізати виноград зарано, адже рани на лозі гояться дуже довго і ти можеш занапастити рослину.

Обрізати виноград восени краще після заморозків, зачекавши два – три тижні після того, коли з нього опаде листя. У цей час лоза припиняє дерев‘яніти. На зиму слід залишити тільки ту частину, яка задерев‘яніла до заморозків.

Як і коли потрібно обрізати виноград восени

Якщо обрізати виноград зарано, окрім незагоєних ран виникнуть інші клопоти. Коренева система та лоза не встигнуть отримати достатньо поживних речовин для зимівлі.

Водночас надто пізнє обрізання призведе до травм та ушкоджень винограду, оскільки через низьку температуру повітря гілки стають крихкими.

Як правильно обрізати виноград восени

Правильно обрізати виноград, проріджуючи лозу поточного року так, щоб вона не робила кущ густим. При цьому повністю вирізають приблизно третину стебел і вкорочують слабкі прутики до чотирьох бруньок, а сильні — до шести.

Частина лози, що залишається, має бути повністю здеревілою і зрілою, а ось гілки винограду, які тонші за олівець, краще зовсім видалити.

Не варто боятися обрізати виноград! Правильно видаляти щороку 70-80% приросту! Ця рослина має величезну силу росту і може повністю відновитися вже наступного року. Навіть якщо ти припустився(-лася) помилки, видаливши зайве, кущ просто омолодиться, а вже через рік тішитиме повноцінним урожаєм.

З іншого боку, якщо недостатньо обрізати виноград, це призведе до його промерзання, хвороб та поганого дозрівання ягід.

Три слушні поради про те, як і коли обрізати виноград восени

Обрізати виноград можна тоді, коли буде добре дозріла лоза яскраво-коричневого кольору, а все листя опаде. Потрібно залишати тільки здорові та гарної товщини гілки.

Не жалій виноград. Якщо обрізати тільки верхнє гілля, наступного сезону його стане удвічі більше. Як наслідок, отримаєш багато гілля, яке не даватиме плодів.

Лоза має розміщуватися горизонтально, тільки тоді вона дає хороший урожай, адже поживні речовини та сік розподіляються між усіма гілками рівномірно.

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