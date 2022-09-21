Машина з пробігом, а не з сюрпризом. Що потрібно знати, купуючи вживане авто

Через економічну ситуацію в країні українці намагаються економити. Разом з тим, існують необхідні покупки для комфортного життя — наприклад, авто. Дешевшим буде авто з пробігом, а не нове з салону. Що потрібно знати власникам авто з пробігом — пояснюємо далі.

Спочатку варто замінити всі технічні рідини. Навіть якщо попередній господар із чесними очима та чеками з СТО доводив, що нещодавно провів усі регламентні роботи, найкраще цей процес виконати самотужки.

Заміни олію, фільтри, гальмівну рідину та антифриз. Зайвою така турбота не буде, а від можливих проблем захистить.

Перевір шини та диски. Щоб провести ретельний огляд шин та дисків, потрібно їх зняти та розбортувати. Але навіть якщо цього не робити, варто добре оглянути покришку на наявність гриж, порізів і латок. Якщо шина пошкоджена, краще її відразу замінити. Те саме стосується і дисків.

Подбай про кузов : ретельно вимий автомобіль, оглянь кузов на наявність прихованих чи дрібних пошкоджень. Якщо треба, зафарбуй їх.

: ретельно вимий автомобіль, оглянь кузов на наявність прихованих чи дрібних пошкоджень. Якщо треба, зафарбуй їх. Онови набір першої необхідності.

Аптечка, буксирувальний трос, домкрат, балонний ключ, знак аварійної зупинки, набір інструментів, рукавички, серветки та світловідбивальний жилет — без цих речей вирушати в дорогу не варто.

Можна також покласти в машину щітку, пару ганчірок, протисонцевий екран, засіб WD-40 — їхня вага невелика, а можуть стати в пригоді в будь-який момент.

Зміни всі зношені вузли. З цим тобі допоможуть на СТО.

Особливо це стосується систем, що впливають на безпеку — гальм, кермового керування, засобів безпеки тощо.

Про своє авто потрібно дбати, особливо перед зміною сезонів. Як підготувати авто до зими, можеш дізнатися з нашого матеріалу.

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