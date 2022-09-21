Машина з пробігом, а не з сюрпризом. Що потрібно знати, купуючи вживане авто

Вікторія Мельник, редакторка сайту 21 Вересня 2022, 19:30
Авто з пробігом
Фото: Pexels

Більше новин
Як зняти готівку на деокупованих територіях — інструкція
Повернення до життя: як зняти готівку на деокупованих територіях
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Дитина боїться темряви: що робити
Співай, грай, танцюй — як допомогти дитині подолати страх темряви за допомогою веселих ігор
Петиція про виключення Росії з ООН: що це таке та як підписати
Допоможи українським дипломатам! Як підписати петицію про виключення Росії з ООН
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як безпечно їздити в зливу - поради досвідченого автомобіліста
“Як підготувати авто та безпечно їздити по дорозі під час зливи?”
Підготувати авто до зими
Від гуми до антифризу — як підготувати авто до майбутніх холодів та зими
Як підготувати авто до осені
Аби обійшлося без казусів: 10 порад як підготувати авто до осені
Ціни на бензин
Ціна на пальне в Україні на кінець 2022 року здивує багатьох — чого чекати водіям

Відео
Петиція про виключення Росії з ООН: що це таке та як підписати

Допоможи українським дипломатам! Як підписати петицію про виключення Росії з ООН
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:02:50
Обстріл Дніпропетровщини
Якби ми були вдома, ніхто б не вижив: очевидці про шалені нічні обстріли Нікополя
0:04:51
Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію РФ: чому це може стати провалом
Часткова мобілізація в Росії: чому це може стати провалом для режиму Путіна
0:02:51
Кардіохірурги
Втекли з-під обстрілів, щоб рятувати серця: як харківські кардіохірурги продовжують свою роботу в Рівному
0:02:37
Портативні акумулятори — на Рівненщині виготовляють батареї для ЗСУ
Може зарядити і Starlink, і квадрокоптер: винахідники з Рівненщини створили потужний акумулятор для ЗСУ
карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні 21 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:02:31
Волонтери про порятунок тварин із Бахмута
Сотні врятованих життів: як волонтери евакуюють тварин із Бахмута
0:01:22
перехоплені розмови
Командування сказало — стояти до останнього: прощальна розмова окупанта з дружиною
0:04:50
Козача Лопань
Росіяни знали, що це моя мати і творили звірства! Страшні історії з деокупованої Козачої Лопані
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Українська література
Читати далі
Були жертвами булінгу та прозрівали перед іконами. А, раптом, українська література не нудна?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь