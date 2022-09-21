Машина з пробігом, а не з сюрпризом. Що потрібно знати, купуючи вживане авто

Через економічну ситуацію в країні українці намагаються економити. Разом з тим, існують необхідні покупки для комфортного життя — наприклад, авто. Дешевшим буде авто з пробігом, а не нове з салону. Що потрібно знати власникам авто з пробігом — пояснюємо далі.
Спочатку варто замінити всі технічні рідини. Навіть якщо попередній господар із чесними очима та чеками з СТО доводив, що нещодавно провів усі регламентні роботи, найкраще цей процес виконати самотужки.
Заміни олію, фільтри, гальмівну рідину та антифриз. Зайвою така турбота не буде, а від можливих проблем захистить.
Заміни олію, фільтри, гальмівну рідину та антифриз. Зайвою така турбота не буде, а від можливих проблем захистить.
Аптечка, буксирувальний трос, домкрат, балонний ключ, знак аварійної зупинки, набір інструментів, рукавички, серветки та світловідбивальний жилет — без цих речей вирушати в дорогу не варто.
Аптечка, буксирувальний трос, домкрат, балонний ключ, знак аварійної зупинки, набір інструментів, рукавички, серветки та світловідбивальний жилет — без цих речей вирушати в дорогу не варто.
Можна також покласти в машину щітку, пару ганчірок, протисонцевий екран, засіб WD-40 — їхня вага невелика, а можуть стати в пригоді в будь-який момент.
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Особливо це стосується систем, що впливають на безпеку — гальм, кермового керування, засобів безпеки тощо.
Особливо це стосується систем, що впливають на безпеку — гальм, кермового керування, засобів безпеки тощо.
Про своє авто потрібно дбати, особливо перед зміною сезонів. Як підготувати авто до зими, можеш дізнатися з нашого матеріалу.
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