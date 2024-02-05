Як обрізати персик весною 2024: основні правила для щедрого врожаю

Персик — дерево, яке дає дуже м’ясисті та соковиті плоди, багаті на вітаміни. З них роблять десерти, закрутки, печуть пироги.
Але для того, щоб дерево давало хороший урожай, потрібно як слід його доглядати: вчасно поливати та обрізати. Як обрізати персик навесні 2024 — читай у матеріалі.
Для швидкого та правильного обрізання дерева тобі знадобиться:
Навесні персик потрібно обрізати для формування правильної молодої крони. Адже після холодів на ньому формуються розвилки, які дуже швидко ламаються.
Тому дерево потрібно негайно реанімувати. Персик потрібно обрізати тоді, коли з’являються перші бруньки.
Тому дерево потрібно негайно реанімувати. Персик потрібно обрізати тоді, коли з’являються перші бруньки.
Потрібно встигнути зробити це, доки дерево не почало цвісти. Найкращий час для цього — квітень, середина весни.
Такий спосіб обрізання дає акуратну крону. Зріз потрібно робити на вегетативну бруньку, а не на плодову.
Раніше ми розповідали, коли обрізати виноград навесні.
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