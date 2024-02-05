Як обрізати персик весною 2024: основні правила для щедрого врожаю

Персик — дерево, яке дає дуже м’ясисті та соковиті плоди, багаті на вітаміни. З них роблять десерти, закрутки, печуть пироги.

Але для того, щоб дерево давало хороший урожай, потрібно як слід його доглядати: вчасно поливати та обрізати. Як обрізати персик навесні 2024 — читай у матеріалі.

Чим обрізати персик весною: інструменти

Для швидкого та правильного обрізання дерева тобі знадобиться:

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секатор;

гострий ніж;

пила;

сходи-драбина (для верхніх гілок);

замазка для зрізів.

Як правильно обрізати персик: головні правила

Навесні персик потрібно обрізати для формування правильної молодої крони. Адже після холодів на ньому формуються розвилки, які дуже швидко ламаються.

Тому дерево потрібно негайно реанімувати. Персик потрібно обрізати тоді, коли з’являються перші бруньки.

Потрібно встигнути зробити це, доки дерево не почало цвісти. Найкращий час для цього — квітень, середина весни.

Як правильно обрізати персик навесні

Насамперед потрібно протерти інструменти спиртом або антисептиком. Обрізання потрібно виконувати впевненим рухом, щоб відразу відсікти погану частину і в жодному разі не пиляти її. Великий зріз оброби розчином для швидкого загоєння дерева. Щоб сформувати правильну крону, на нижньому ярусі потрібно залишити чотири каркасні гілки, які будуть основою. Вище необхідно залишити п’ять гілок, розширюючи наступний ярус. Підріж гілки двох нижніх ярусів наполовину так, щоб вони виглядали пропорційно. Подове дерево не має бути вищим ніж 3,5 м. Якщо воно вище, потрібно підрізати верхівку. У міру зростання персика періодично підрізай гілля, щоб його висота до п’яти років не перевищувала 2 м. Іноді оглядай дерево на наявність слабких гілок. Якщо вони будуть — підрізай. Від обрізання дерева залежить те, як персик буде плодоносним.

Як обрізати персик на бруньку

Такий спосіб обрізання дає акуратну крону. Зріз потрібно робити на вегетативну бруньку, а не на плодову.

Насамперед оброби інструмент і місце, де робитимеш надріз. Визнач кількість бруньок і зроби позначку в місці надрізу. Відріж гілку вище за відмітку на 25 см. Після цього відріж гілку за розміткою. Зріз має бути на одному рівні з брунькою. Протри надріз засобом для загоєння.

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