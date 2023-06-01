Щоб давав соковиті плоди: як обрізати виноград влітку та коли потрібно це робити

У догляді за виноградом дуже важливим є етап його обрізання. І якщо провести його правильно, то на садівників може чекати щедрий та соковитий врожай. Сьогодні ми поговоримо про те, коли обрізати виноград влітку та як правильно це робити. До речі, обрізати виноград потрібно не лише влітку, а й навесні та восени.

Навіщо обрізати виноград влітку

Літня обрізка винограду необхідна для того, щоб грона винограду були соковиті та більш насичені корисними речовинами.

Також важливо пам’ятати, про те, що щорічно на виноградних кущах з’являється більше бруньок, пагонів і грон, аніж коренева система винограду може забезпечити. Тому варто обрізати зайві пагони, оскільки через кілька років плоди стануть дрібними та можуть втратити свої смакові якості.

Коли потрібно обрізати виноград

Щоб виноградні кущі давали гарні плоди, варто в червні пообламувати свіжу поросль і підв’язати плодоносну лозу. Також, в цей період варто закласти паростки, які використають для заміщення через рік і з них сформуються плодоносні пагони.

Після завершення цвітіння, у липні, знімаються пасинки. Також у цей період можна удобрити та обприскати виноградні кущі.

У серпні потрібно обрізати молоді пагони за допомогою карбування. Окрім того, досвідчені садівники радять в кінці літа видалити декілька верхніх коренів, щоб покращити розвиток нижньої частини кореневища.

Як обрізати виноград влітку

Прищипування

Прищипування є ключовим методом для покращення росту плодів.

Для цього необхідно верхівки гілок видалити на 2 см, обхопивши їх пальцями та обережно відірвати. Це забезпечить більш активне постачання поживних речовин до квітів рослини, що сприятиме посиленню зав’язування.

Пасинкування

Пасинкування — це метод зрізання пасинків. У липні позбавляються бічних пагонів, що ростуть з пазушних бруньок. Зовсім тендітні гілочки потрібно обламувати руками. Щоб прибрати непотрібну частину, достатньо легенько натиснути на основу великим пальцем.

Пагони повністю не прибираються — потрібно залишити пару нижніх листків.

Перевіряй раз на тиждень виноградні кущі на предмет появи нових відростків та дивись, щоб були видалені всі нові пасинки.

Чеканка

Чеканка — це процес, під час якого видаляються верхні частини пагонів. Це потрібно робити у серпні на висоті 2,2 – 2,3 метри. Обрізку здійснюють секатором або гострим ножем до рівня, де розташований перший листок.

Відмінність чеканки від прищипування полягає в тому, що після такої процедури верхівковий пагін коротшає до 40 см. Цей процес стимулює швидке дозрівання винограду, забезпечуючи правильне харчування грон.

Освітлення

Освітлення або видалення листя винограду важливе для забезпечення належної вентиляції всього куща. Однак, кожному садівникові слід самостійно визначити, чи необхідна його рослині така процедура.

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