Швидко не вийде? Як отримати громадянство Болгарії та що для цього потрібно

Бути громадянином країни — це не лише про матеріальні переваги життя у державі, а й про культурну залученість та розуміння історичних контекстів формування цих територій в країну.

Нині Україна прагне не втратити цей звʼязок зі своїми громадянами, які вимушено покинули рідний дім та оселилися в інших країнах по всьому світу. Про це також говорив й президент України Володимир Зеленський, повідомляючи про множинне громадянство в Україні.

Водночас українці почали цікавитися, як отримати громадянство країн-сусідок України. У матеріалі ми розповімо, як отримати громадянство Болгарії та що для цього потрібно.

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Як отримати громадянство Болгарії

Країна приваблює не лише своїм теплим кліматом, а й низкою переваг для комфортного життя, серед яких і низька ціна на нерухомість.

Республіка Болгарія є членом ЄС, тож громадянство цієї країни автоматично надає статус громадянина Євросоюзу.

За наявності болгарського громадянства, людина може:

вільно пересуватися країнами ЄС;

працевлаштуватися в будь-якій країні ЄС та проживати там необмежений час;

брати участь у болгарських та загальноєвропейських виборах.

Водночас громадяни Болгарії повинні сплачувати податки у країну, дотримуватися законодавства, знати та використовувати болгарську мову, дотримуватися свого військового обовʼязку перед країною.

Підставою для отримання громадянства Болгарії громадянами України є:

постійне проживання на болгарській території протягом десяти років;

натуралізація;

возз’єднання сімʼї;

болгарське походження чи народження на території Болгарії;

інвестиції;

високі заслуги перед державою.

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Як законно отримати болгарське громадянство

Як ми зазначили вище, отримати громадянство Болгарії можна у порядку натуралізації та за близько десять років постійного проживання на території Республіки Болгарія.

Етапи натуралізації:

Отримання національної візи та вʼїзд в країну. Отримання первинної посвідки на проживання. Отримання довгострокової або постійної посвідки на проживання. Подача заявки на отримання громадянства.

Водночас є чинники, які можуть скоротити цей термін.

Шлюб з громадянами Болгарії

Згідно із Законом про іноземців у Болгарії, члени сімʼї громадянина Болгарії, його нащадки, можуть претендувати на отримання первинної посвідки на життя у країні. Ця посвідка дає можливість проживати в країні протягом 12 місяців і продовжувати її дію необмежену кількість разів.

Однак сам по собі шлюб з громадянами Болгарії не дає громадянам іншим країн право на отримання громадянства РБ.

За такої умови можна скоротити термін натуралізації з п’яти років до трьох, — за умови, що й шлюб був укладений не менше, ніж три роки тому.

Громадянство Болгарії для родичів громадян РБ

Спрощений процес отримання громадянства у країні мають нащадки громадян Болгарії, діти до 14 років набувають болгарський індигенат за умови болгарського громадянства в одного з батьків.

Працевлаштування в Болгарії

Робота в Болгарії не дає права отримати громадянство країни, але за такої умови можна отримати первинну посвідку на проживання. Вона видається іноземцям, що отримали дозвіл на роботу в Агентстві з працевлаштування.

Такий дозвіл дають тим іноземцям, на вакансію яких не змогли знайти громадянина Болгарії.

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Наявність бізнесу чи нерухомості в Болгарії

Наявність бізнесу не дає права на громадянство в Болгарії, власник може претендувати на громадянство у порядку натуралізації. Водночас якщо підприємство створило щонайменше десять робочих місць для болгар, тоді бізнес має право на отримання первинної посвідки на проживання.

Інший варіант отримання посвідки — відкрити представництво іноземної комерційної компанії, власником якої є іммігрант.

Не залежно від вартості, отримати громадянство на основі купівлі нерухомості також неможливо.

Щоб отримати первинну посвідку на проживання, вартість обʼєкта має становити не менше €300 тис.

Болгарське походження

Найпростіше отримати громадянство можна за фактом болгарського походження. Якщо довести факт болгарського походження, тоді можна оформити болгарський індигенат без дотримання умов про обовʼязкове проживання, легальність доходів, знання болгарської та відмови від наявного громадянства.

Довести походження можна лише на основі документів.

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